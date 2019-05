Visszajárt rabolni az Ördögárok utcába egy álarcos férfi (videó)

A parókát, fehér maszkot viselő támadó februárban és májusban is megpróbált kirabolni egy budai áldozatot. Később a TEK-esek látogatták meg.

Járt utat a járatlanért el ne hagyd – gondolhatta a 38 éves férfi, aki a rendőrség szerint két alkalommal is ugyanazt a budai, Ördögárok utcában lakó sértettet támadta meg. A gyanúsított először február 19-én kereste fel a családi házat parókával, szilikon és műanyag maszkkal álcázta magát, és az ajtót felfeszítve bejutott az ingatlanba.

A rablóról felvétel is készült, a rendőrök pedig be is tudták azonosítani az ózdi illetőségű, de a VI. kerületi Király utcában lakó férfit. Fegyvere miatt a TEK-et küldték rá, a kommandósok péntek délután pedig elfogták a gyanúsítottat – lakásán megtalálták a gázpisztolyt és a bűncselekmény során használt álcákat is. A férfit kihallgatták és őrizetbe vették, az eljárás során fegyveres rablás miatt kell felelnie - írja a police.hu