Az EP-választás miatt a hétvégén is üzemel egy sor kormányablak

A Magyar Nemzet interjút készített a miniszterelnökkel, a baráti beszélgetésben pedig váratlanul valódi kérdések is felmerültek.

A riporter (Csermely Péter, a Mediaworks vezérigazgató-helyettese) már első kérdésében kijelentette, hogy a „vasárnapi választást a Fidesz megnyeri, az ellenzéki pártok egyenként és valószínűleg összességükben is vereséget szenvednek” – mintha legalábbis országos előrehozott választásokról lenne szó, és nem arról, hogy melyik párt hány képviselőt juttat majd az Európai Parlamentbe.

Talán éppen a győzelem biztos tudata vezetett oda, hogy Csermely valódi, releváns kérdéseket is feltegyen a beszélgetés során. Például az, hogy nincs túldramatizálva a bevándorlás és migráció témájának állandó sulykolása, amikor áll a déli határkerítés, és a kormány egyértelműen bevándorlásellenes.

vetette fel a riporter, gyakorlatilag megkérdőjelezve a Fidesz és a kormány propagandájának központi üzenetét is.

„Egyelőre álljuk a sarat” – válaszolta Orbán, aki sziszifuszi küzdelemként mutatta be a magyar kormány és a migrációt szerinte támogató Brüsszel győzelmét. A miniszterelnök egyébként biztosra ment, ugyanazokat a paneleket ismételte az egész interjú során – az Európai Bizottságot és a magyar ellenzéket következetesen homogén, bevándorláspárti erőként írta le, amivel a Fidesz próbál dacolni, a bevándorlás szó különböző összetételekben pedig 17-szer szerepelt a cikkben. A „kevert népesség” rémképe négyszer merült fel, a rossz emlékeket idéző kifejezés Orbán második kedvenc vesszőparipájának tűnik.

A kormánypárti lap meglepően erősen fogalmazott a Fidesz lazuló néppárti elkötelezettségével kapcsolatban is. „Bármilyenek legyenek is az Európai Néppárt (EPP) egyes pártjai és politikusai, a néppárt egy hatalmi központ. Jobb bent lenni a néppártban, mint kívül lenni.” – jegyezte meg a riporter, rákérdezve, hogy a Fidesz végül marad-e a pártcsaládban.

Orbán erre nem tudott (vagy akart) egyértelmű választ adni, inkább Magyarország érdekével takarózott. „.Akkor maradunk a néppártban, ha Magyarországnak az az érdeke, hogy ott maradjunk.” Hozzátette, a Fideszen múlik, hogy maradnak-e az EPP-ben vagy sem – ami minimum furcsán hangzik, amikor a magyar kormánypárt tagságát a néppárt függesztette fel. Orbán itt is a bevándorlás kérdését emlegette, szerinte a Fidesz döntését nagyban határozza meg majd, hogy a migrációpárti vagy migrációellenes erők dominálnak majd a szövetségben.

Az interjú számos további csemegét is tartalmaz, például azt, hogy a riporter megjegyzése szerint Orbán Viktor az elmúlt évtizedekben egyesítette a jobboldalt – ez már csak a Jobbik különállása miatt is tényszerűen cáfolható – vagy hogy Orbán amiatt panaszkodik, hogy a baloldali pártok minden együttműködést megtagadnak a kormánnyal. Ehhez képest, a Fidesz az, ami rendszeresen bojkottálja az ellenzéki pártok szociális témában összehívott rendkívüli üléseit: tavaly augusztusban kihagyták az otthonápolási díj emeléséről szóló ülést, idén május 17-én pedig a kilakoltatási moratóriumról szóló ülésnapról maradtak távol – ezzel határozatképtelenné is téve az ellenzéki képviselőket.