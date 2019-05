Orbán elment szavazni és máris lecserélte politikai modelljét

Azt mondja, az ausztriai modell most megszűnt.

Reggel 7 órakor Orbán Viktor is leadta a szavazatát, amit többek között a 24.hu is élőben közvetített. A miniszterelnök az egyik újságírói kérdésre, miszerint még mindig támogatja-e európai szinten az „osztrák modellt” a szokásos félmosollyal az arcán annyit válaszolt, hogy „Már az olaszra nyergeltem át”. A riporter tovább faggatta, miért is változtatott álláspontján, mire Orbán annyit felet: „mert az [osztrák modell] most megszűnt”.

A miniszterelnök vélhetőleg azokra az eseményekre utalt, amelyek miatt Heinz-Christian Strache között volt kénytelen távozni a politikából, miután rejtett kamerás felvételeken az látható, a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy magát osztrák oligarcharokonnak valló nőnek. Strache megfogalmazása szerint „Orbánéhoz hasonló” médiabirodalmat szeretne építeni.