Mintha a Jobbikban nem annyira várnák az eredményt

Rendhagyó módon a Jobbik nem tart eredményváró rendezvényt az EP-választás napján.

Nem lesz hivatalos eredményvárónk – tájékoztatta lapunkat a Jobbik sajtóosztálya. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívó szerint Gyöngyösi Márton, a párt elnökhelyettese és EP-listájának vezetője késő este, már a hivatalos eredmények ismeretében tart tájékoztatót a Képviselői Irodaházban. Pár hónapja Sneider Tamás pártelnök még arról beszélt a Népszavának, hogy a Jobbik – az eddigi három helyett – akár négy mandátumot is szerezhet az EP-választáson. Gyöngyösi Márton is azt mondta lapunknak, hogy négy képviselői hellyel lenne elégedett. A kampány azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt a Jobbikban elképzelték. A felmérések egyetértenek abban, hogy a párt nem tudott erősíteni a hajrában. Visszaesésre utal az is, hogy a Jobbik lényegesen kevesebb embert delegált a szavazatszámláló bizottságokba, mint öt évvel ezelőtt (5467 helyett 2835-öt). Persze, a Jobbikot a tavaly bekövetkezett szakadáson túl az Állami Számvevőszék újabb – százmilliós nagyságrendű – büntetése is gyengítette. Az ÁSZ eljárására anyagilag kivéreztette a pártot. A pénz hiányát a jelek szerint nem kompenzálta az utcai mozgósítás.

Ennek megfelelően a várakozások is visszafogottabbá váltak. Gyöngyösi Márton ma délelőtt Nagykovácsiban a távirati iroda tudósítása szerint már azt is csodának nevezte, hogy a kormányzati támadások ellenére megmaradt a párt. Közölte: óriási siker lesz, ha az öt évvel ezelőttihez hasonlóan a Jobbik három EP-mandátumot szerez. A Medián szerint a Jobbik egy hajszálnyival talán esélyesebb rá, hogy az MSZP-Párbeszédet és a Demokratikus Koalíciót megelőzve a Fidesz mögött másodikként érjen be, de az egyáltalán nem biztos, hogy sikerül három mandátumot elcsípnie.