EP-választás: 30,52 százalék a részvételi arány 15 órakor

- Nem kell rohanni, még senki sem szavazott – állít meg a kürtöspusztai faluház előtt Károlyi György. A fiatal férfi a helyi szavazatszámláló bizottság tagja, két társával unalmukban az épület előtt dohányoznak. Noha már több mint egy órája megkezdődött hivatalosan a voksolás, a Somogy megyei Pusztakovácsihoz tartozó, jellemzően romák lakta településen még senki sem vette a fáradtságot, hogy az urnákhoz járuljon. - Majd tíz óra után jönnek – veszi át a szót Pápai Tibor. – Vasárnap van, errefelé szeretnek aludni az emberek. Aki pedig korán kelt, az megy az erdőre dolgozni vagy gyűjteni valamit, s csak akkor jön el, ha végzett. Már, ha egyáltalán eljön...



Öt éve ugyanis meglehetős érdektelenség mutatkozott az EP-választáson, a jogosultak 17 százaléka voksolt – a tavalyi, parlamenti választáson viszont több mint 58 százalék vett részt, s 88 százalékuk a kormánypártokat támogatta. Az arányok amúgy a brüsszeli jelöltekre 2014-ben leadott voksoknál is stimmeltek, hiszen 21-ből 19-en, azaz 90 percent a Fidesz-KDNP-t ikszelte be. - Az Orbánra fogok szavazni, itt mindenki őt támogatja – jelzi a falu marcali útról leágazó, gidres-gödrös, kaviccsal felszórt egyetlen utcájának egyik kerítésénél támaszkodó asszony, hogy a viszonyok nem változtak. – Tudja mindenki, hogy ő az egyetlen, aki megvéd minket a migránsoktól. Kérdésünkre, hogy tényleg ez-e a legnagyobb probléma a településen, ahol nincs szilárd burkolatú út, s a házak egy részébe a víz sincs bevezetve, így az utcai kutat használják, a nő vadul bólogatni kezd. - Idejönnek, aztán elveszik a munkánkat meg a pénzünket – magyarázza, arra viszont nem tud felelni, hogy a közmunkán kívül milyen lehetőségek vannak errefelé? Viszont állítja, migránsok többször is jártak már Kürtöspusztán, legutóbb úgy fél éve. - Milyenek voltak? – érdeklődünk, amire értetlenkedve elcsodálkozik: - Hát milyenek lettek volna? Mint a migránsok. Messziről látszott rajtuk.



Felesleges lenne vitázni, s megemlíteni, hogy a legfrissebb rendőrségi statisztikák szerint illegális migrációval kapcsolatos esemény 34 akadt egész Somogyban 2018-ban, s hogy a kormánypropagandában sulykolt gazdasági menekült nem valószínű, hogy az ország egyik legszegényebb településére akarna költözni, így inkább elköszönünk. Néhány házzal odébb fiatal nő tereget, állítja, délután biztos elmegy szavazni, persze Orbánra. - Tudja, a migránsok miatt – teszi hozzá, mi pedig bólogatunk, persze, persze… Aztán azt is megtudjuk tőle, hogy tavaly a Fidesz-KDNP eljött kampányolni hozzájuk, s osztottak is csomagokat mindenkinek, az idén ez elmaradt, a kutya sem érkezett Kürtösre. Ahol azért így sem bíznak semmit a véletlenre a kormánypártok, a bizottságban egyedüli pártképviselőként ott ül egy fideszes - nem helybéli, hanem Pusztakovácsiból jött ki. A lassan ébredező faluban utóbbiról kevesen tudnak, azt viszont a többség bizonykodva-fogadkozva állítja, elmennek szavazni. S egyetlen kivétellel mindenki Orbánt támogatja. A Kaposvár melletti Jutában – noha a távolság alig több mint 15 kilométer Kürtöstől, mégis egy teljesen más világ… - már nem ilyen egyértelmű a kormányfő népszerűsége, s a kormánypártok kevesebb, mint 50 százalékot kaptak egy éve, a legutóbbi EP-választáson pedig 51-et. A Jobbik ugyanakkor közel 17-et, a három baloldali párt – MSZP, DK, Együtt – összesen 24-et. Az első választó, akibe belebotlunk, egy vadászruhás férfi például bizonyosan nem a kormánypártokra szavaz. - A DK-t fogom beikszelni – állítja. – Elég volt a lopásból, néphülyítésből, hazudozásból, s ha már tavaly nem sikerült leváltani ezeket idehaza, akkor legalább Brüsszelben legyenek normális képviselőink – indokolja döntését. Hasonlóképpen ellenzéki pártra voksol egy fiatal házaspár is, akik Kaposvárról költöztek ki a somogyi megyeszékhely melletti településre. - Nem szeretnénk, ha kilépnénk az EU-ból, mert akkor itt nagyon durva világ jön – magyarázza a feleség. – Ha nem lesz brüsszeli pénz, letérdel az ország, vagy becsicskul Putyinnak, esetleg Kínának, s azt nem szeretnénk megérni. Somogy amúgy is teljesen leszakadt már, ha uniós támogatás sem lesz, elmegy innen mindenki. - Orbán Viktor jól látja, hogy Brüsszel a migránsokat támogatja a nemzetek helyett – jön a vétó néhány perc múlva egy kalapos, nyugdíjas asszonytól. – Nem is értem, akik támadják, hiszen eddig mindig minden jóslata és terve bevált. Ha ő lenne Brüsszelben a vezető, az unió már erősebb lenne, mint Amerika. Így viszont egy liberális fertő! És ha nem hallgatnak Orbán Viktorra, hát ott kell hagyni őket a francba! Sokkal jobban fogunk élni, ha nem szipolyozzák ki az országot a multik – zúdítja ránk szinte egy szuszra. Zúgó fejjel ülünk vissza az autóba, ahol a rádióban néhány perc múlva megszólal Varga Miklóstól az Európa. Megszülte hűtlen gyermekét…