Orbán bukása a népszavazás

Valószínűleg 40 százalék fölött, de 50 százalék alatt lesz a részvétel a vasárnapi népszavazáson - jelentette be Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület vasárnapi ülésén. Ez azt jelenti, hogy nem lesz érvényes a kvótareferendum. A részvételi arány 99,9 százalékos feldolgozottságnál: 43,9%. A hivatalos adatok az éjszakai órákban várhatók.