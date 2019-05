Momentum: A Fidesz szavazatszámlálója összegyűrt egy jegyzőkönyvet

Az EP-választáson a Jobbik számára a tét az, hogy meg tudja-e őrizni a legerősebb ellenzéki párt imázsát – mondta a politológus.

2018. április 8-án, a tavalyi parlamenti választáson a Jobbik még a Fidesz kihívójaként, kormányzóképes alternatívaként mutatta be magát – emlékeztetett lapunknak nyilatkozva Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet elemzője. Egyszámjegyű (10 százalék alatti) eredmény hatására azonban ez a percepció változhat meg teljesen – folytatta. A Jobbik átcsúszhat a „kispárt” kategóriába. Ezzel a Jobbiknak azok a reményei is elszállhatnak, hogy a lengyel pártrendszerhez hasonlóan ők legyenek a radikalizálódó Fidesz jobboldali váltópártja, ahogy a Civil Platform a kormányzó lengyel Jog és Igazságosságé. A vidéki gyenge szereplés a Jobbik számára az önkormányzati választások kapcsán is sorsdöntő lehet. Mikecz Dániel elmondása szerint ugyanis ebben az esetben a Jobbik nem tudja majd önkormányzati képviselői és polgármester-jelöltjeit helyben esélyes jelöltként felépíteni, továbbá gyengülnek a pozíciói az őszi ellenzéki egyeztetések során.