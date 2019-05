Többen arra panaszkodtak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt

De legalább mellé írta, hogy „sajnálom”.

Visváder Tamás, Vajna Tímea sógora Instragram-storyjában vallotta be, melyik pártra voksolt a mai EP-választásokon. Sok teret nem hagyott a képzeletnek, hiszen két narancs-hangulatjel is szerepelt (az egyiken a „sorry” vagyis a sajnálom felirat díszelgett) a néhány másodperces videóban, amelyen feleségével Palácsik Lillával pózolnak – szúrta ki a 444.hu . De nem a kis bocsánatkérő déligyümölcs volt az egyetlen szöveges kontent a posztban, Visváder azt is hozzáfűzte, hogy „Lehet utálni, de gyerekkorom óta szenvedélyem ez a párt”. Vajna sógora a következő bejegyzésben is megerősítette, hogy bizony ő felvállalja, hogy a magyar kormánypártra véste be az x-et: a Vajna Tímea fánkozójában készült édességekből is csak a narancssárga cukormázzal bevontakból markolt fel, mégpedig két doboznyit.