Mandátumok: Fidesz 13; DK 4; Momentum 2; MSZP 1; Jobbik 1

A Strache-féle botrány után egyértelmű volt, hogy irányt vált a Fidesz a néppárt irányába.

Most ért be az az erősödés, amelyet évek óta vártak a liberális és a zöld politikától – így kommentálta az uniós választások külföldi eredményét lapunknak még a hivatalos eredmények előtt Juhász Attila, a Political Capital főmunkatársa. A politológus szerint az, hogy az Európai Néppárt (EPP) és a Szociáldemokraták a saját várakozásukhoz képest gyengébben szerepeltek nem túl nagy meglepetés az előrejelzések alapján. Az viszont meglepő – folytatta a szakértő –, hogy az euroszkeptikusok és a jobboldali populista pártok alulteljesítettek. – Ki lehet jelenteni, hogy az új Salvini-féle szövetség, gyengébb lesz a vártnál – fogalmazott. Juhász Attila szerint ez kihatással lesz Orbán Viktor politikájára is. – A Strache-féle botrány után egyértelmű volt, hogy irányt vált a Fidesz az EPP irányába. Korábban is nyilvánvaló volt, hogy megvárják az EP-választás eredményét, egyáltalán nem lehet borítékolni, hogy a Fidesz kilép, vagy kidobják a pártcsaládjából – mondta Juhász. A szakértő szerint ha a Fideszen múlik maradnak, és mivel az EPP is gyengül, lehet, hogy a fogadókészség is nagyobb lesz irántuk. Még nincsenek hivatalos eredmények a magyarországi választásról sem, de az biztos, hogy a Fidesz simán nyert, míg az ellenzéki erőviszonyok átrendeződtek. Az első adatok szerint a második helyre a Demokratikus Koalíciót, a harmadik helyre a Momentumot, míg a negyedik és ötödik helyre a Jobbikot és az MSZP-t várták. Az LMP - nem teljes feldolgozottság mellett - nem kap mandátumot.

– Nem meglepő, hogy az LMP nem juthat be, elvégre kizárták az összes ismertebb politikusukat – kommentált Juhász Attila. Ami az elemzőt meglepte az a DK erősödése, ugyanis a nem végleges eredmények szerint a Dobrev Klára vezette ellenzéki lista akár 4 mandátumot is szerezhet. Ezenkívül lapzártánk idején a Momentum is hét százalék körüli (akár két mandátumhoz elegendő) eredményt ért el - Juhász Attila szerint ez is várható volt.

Az ugyanakkor biztos, hogy több, mint 40 százaléknyian vettek részt hazánkban az EP-választáson. – Arra lehetett számítani, hogy magasabb lesz a részvétel, mint a legutóbbi voksoláson. A területi elosztás nagyjából ugyanaz, mint öt éve: a nyugati megyékben és Budapesten a legnagyobb a szavazási hajlandóság – fogalmazott Juhász Attila. A szakértő hozzátette, hogy a Fidesz mozgósítási gépezete egyértelműen jól működött. A politológus egyébként leszögezte, hogy egész Európában magas volt a részvétel. Ez azért figyelemreméltó, mert az uniós voksolásokon évek óta csökken a szavazási hajlandóság, viszont a választók ezúttal azt érezték: nagy a tét.