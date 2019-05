Ha egymással kezdenek huzakodni az ellenzék pártjai, az közös öngyilkosság

A Policy Agenda vezetője úgy látja, az ellenzéket tekintve egyszerűen újraosztották a tortát.

Két meglepő része van a tegnapi választásnak Kiss Ambrus szerint. A Policy Agenda vezetője úgy látja, a Fidesz nem tudott áttörést elérni az előző EP voksoláshoz képest, hiszen a mostani ismereteink szerint 13 mandátumot szerezhet a vezető kormánypárt az eddigi 12-vel szemben, ami nagyjából egy százaléknyi szavazatnak felel meg.

Szó sincs tehát arról, hogy minden eddiginél nagyobb tömegek választották a Fideszt.

Ami pedig az ellenzéket illeti, Kiss úgy látja, egyszerűen újraosztották a tortát. Az EP kampány két pártnak jött be, a DK-nak és a Momentumnak. Utóbbi rá tudott hajtani az LMP hagyományos szavazóbázisára, amelynek nagy része csalódott, kereste magának az új politikai tömörülést. Ennek a bázisnak egy kis része bement az MSZP-be, de az elemző szerint legtöbben a Momentumhoz pártoltak át, mert büntetni akarták az LMP-t. Ugyanarról a nagyvárosi szavazóbázisról van szó, amelyik korábban az Együtt PM-re voksolt vagy az LMP-re.

Most annyi történt, hogy ez a nagyvárosi szavazóbázis újraosztódott.

A DK azért tudott most meglátása szerint önálló jelleget adni a kampánynak, mert jó hívószavakat talált. Az egyik Dobrev Klára neve volt, a másik az Európai Egyesült Államok szlogen, ami bejött, mert egyszerű volt. Az MSZP-Párbeszéd kampánya ezzel szemben a Policy Agenda elemzője szerint nagyon gyenge volt. 2014-ben is hasonló látványos vereséget értek el, amiből akkor is a DK került ki győztesen, de utána mégsem tudott továbbépítkezni. A mostani eredményből nem kell tehát azt a következtetést levonni, hogy ez a választási arány a későbbiekben is megmarad, ez egy pillant eredmény. Abban viszont biztos Kiss, hogy