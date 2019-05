Orbán szövetségesei nyertek Szlovéniában

35 százalék felett szerepelt az ÖVP, utána a szociáldemokraták következnek, 24,6 százalékkal. A botrányba keveredett FPÖ a harmadik, 18 százalékkal.

Az élen szerepelt Sebastian Kurz kancellár vezette konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) Ausztriában az európai parlamenti (EP-) választáson, amelyen a voksok 35,4 százalékát sikerült megszereznie a vasárnap este közzétett, csaknem végleges eredmények szerint. Ez az ÖVP eddigi legjobb EP-választási eredménye. A második az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) lett a szavazatok 23,6 százalékával, azaz egyáltalán nem tudott hasznot húzni az elmúlt napok belpolitikai válságából.



Az ÖVP botrányba keveredett volt koalíciós partnere, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) az ibizai videó ellenére is a voksok 18,1 százalékát kapta. Az előző EP-választáson ennél csak 1,62 százalékkal szerepelt jobban, bár a 2017-es tartományi választáson közel 26 százalékot ért el a párt. Múlt hét végén azért kényszerült Heinz-Christian Strache alkancellár, az FPÖ elnöke lemondani, mert kikerült róla egy felvétel, amint orosz oligarchákkal próbál napilapot és tv-adót vetetni pártjának, közbeszerzéseket ígérve cserébe. Ennek nyomán a kormánykoalíció is felbomlott, Ausztriában szeptember elején előrehozott parlamenti választást tartanak.



A Zöldek pártja (Die Grünen) 13 százalékon áll, őket az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) követi 8,1 százalékkal.



Bizalmi szavazás, ahol Kurz egész kormányát készülnek leszavazni

Az ibizai felvételek nyomán hétfőn az osztrák parlamentben bizalmi szavazást tartanak Sebastian Kurz ellen. A szociáldemokrata SPÖ elnöksége vasárnap este döntötte el, hogy nem csak Kurz kancellár ellen szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt, hanem az egész kormány ellen. Vagyis, mint a Presse nyomán írja a 444.hu, azokat a szakértőket is leszavazzák, akiket Kurz az ibizai botrány után kilépő FPÖ-s miniszterek helyére ültetett be.

Jó eséllyel egyébként maga az FPÖ is Kurz ellen fog szavazni, mint azt a Reuters szerint nyilatkozták a párt részéről.