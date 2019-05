Weber: az EP-ben csak csúcsjelölt szerezhet többséget

A vasárnapi eredmény nem felel meg az elvárásaiknak – közölte a kormányfő.

Előrehozott parlamenti választásokat jelentett be vasárnap este Alekszisz Ciprasz görög kormányfő, miután pártja, a baloldali Sziriza vereséget szenvedett az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia (ND) párttól az európai parlamenti (EP-) választásokon. A kormányfő közölte: a vasárnapi eredmény nem felel meg az elvárásaiknak, ezért a június 2-án tartandó helyhatósági választások második fordulója után azonnal kezdeményezni fogja az államfőnél az előrehozott parlamenti választások kiírását. Az EP-választáson az Új Demokrácia a voksok 33 százalékát szerezte meg, míg a Sziriza csak a szavazatok 24 százalékát nyerte el az első részeredmények szerint. Az ND a várakozások szerint a jövő vasárnapi helyhatósági választásokon is előretör majd. Ciprasz hangoztatta, hogy vezetése alatt Görögországnak története legsúlyosabb pénzügyi válságán sikerült felülkerekednie. A konzervatív ellenzék azonban úgy érvelt, hogy Ciprasz adózási szabályai megfojtják a gazdaságot, és kárt okoznak az ország középosztályának. Május elején a kormány még megnyert a parlamentben egy bizalmi szavazást, amelyet maga Ciprasz kezdeményezett az ND nyomására.