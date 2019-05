Így sikerült a különböző tévéknek közvetíteni a választást

Eltérő mintákat követtek a különböző tévécsatornák vasárnap esti választási programjaikban. Mind felkészült a késői eredményközlésre, de az élet persze megint közbeszólt.

A Magyar Nemzet bekavart. A lap online oldalain ugyanis jóval 11 óra előtt – némiképp váratlanul, de magyarázhatóan – megjelentek az európai parlamenti választás hazai adatai. Előbb mintegy 30 százalékos, aztán 80 százalék feletti feldolgozottságnál, végül a szinte végleges számok. Ilyen helyzetben választási műsort készítő tévéknek dönteniük kellett. Vagy haladnak az árral, tehát szakítanak az előre kitalált forgatókönyvvel és igyekeznek aktuálisak lenni. Vagy nem hagyják befolyásolni magukat a tényektől és megvárják az eredményközlés hivatalos idejét. Addig meg leadják, amivel bebiztosították magukat, hogy akkor is tudjanak mit mondani, amikor lényegében még csak a levegőbe beszélnek. Vasárnap este mindkettőre láthattunk példát. Az ATV alkalmazkodott a kialakult helyzethez. Ebben segített, hogy az egyik stúdióban két olyan vendég ült, aki mindenre – és az ellenkezőjére – is naprakész magyarázatokkal szolgál. A kissé szabad szájú, néha dühös embert játszó Ceglédi Zoltán – publicista és elemző –, valamint a megfontoltnak látszó Krekó Péter – a Political Capital ügyvezető igazgatója – jól ki is egészítette egymást, amikor a némileg meglepő adatokat kellett kommentálni.

A TV2 más utat választott. Nekik ugyanis előre kidolgozott, felépített és nagyon gondosan összeszerkesztett műsoruk volt. A fél 10-es kezdéstől másfél órán át érdekes, gyakran bulváros témákkal, kis filmekkel és néhány stúdió-beszélgetéssel vitték (volna) el a nézőket addig, amíg eredményeket lehet mondani. Pénz láthatóan nem számított. A műsorvezető, Palik László csütörtöktől öt országban járt, megmutatta, ott miképpen választanak és mindenütt voltak jól kiválasztott beszélgető-társai is. Ezt a „one man showt” - amely az egykori sportriporter, s az Exatlonon edződött tévés rutinjára épült – néha megszakították egy-egy uniós gyorstalpalóval, valamint stúdióvendégekkel. G. Fodor Gábor és ifj. Lomnici Zoltán a hatalom ismert megmondó-emberei, ezúttal sem tagadták meg magukat, de az egész jól pergett és valódi műsor jellege volt. Az már más kérdés, hogy ebbe nem fértek bele a váratlanul előkerült adatok. A TV2 nézői tehát 11 óráig mit sem tudtak az eredményekről.

A ma már legfeljebb nevében közszolgálati tévé M1-es hírfolyama, valamint a Hír TV eközben hozta megszokott formáját. Előbbinél sem számított a pénz. Külföldről és vidékről is rengeteg tudósítójuk jelentkezett be, közülük a legtöbbet erre az alkalomra utaztatták ki azokba az uniós tagállamokba, ahol nincs állandó munkatársuk. A Hír TV-nek is volt embere Brüsszelben, de a showt a stúdióban ülő három kommentátor – köztük Apáti Bence balettigazgató és publicista – vitte el, ők aztán megadták az ellenzéknek a magukét. A legjobban megint az RTL Klub csinálta. Az ő rendkívüli híradójuk fél 12-kor kezdődött, amikor már minden világos és tiszta volt. Így nekik nem kellett kényszeredetten kitölteni a műsoridőt, korrekt és pontos összefoglalót adtak fél órában. Meglehet, nekik volt igazuk.