Az erőviszonyokat megkavaró választás után újratervezés jöhet az ellenzéki megállapodásokban is

A Momentum a kiemelkedő EP-választási szereplés után akár saját főpolgármester-jelöltet is indíthat. Az MSZP és a Jobbik még nem tudja, kit küldenek Brüsszelbe.

A héten dönt arról a Momentum, hogy indít-e saját jelöltet az ellenzéki előválasztás második fordulójában – tudtuk meg Fekete-Győr Andrástól, a párt elnökétől. A Momentum a várakozásokhoz képest kiemelkedően szerepelt az EP-választáson – két mandátumot szereztek, csaknem tíz százalékos eredménnyel. Ezért arról is érdeklődtünk, átgondolják-e az eddigi ellenzéki megállapodásokat. Áprilisban ugyanis összefogtak Budapesten az MSZP-Párbeszéddel valamint a DK-val és leszögezték, az előválasztás győztesét fogják támogatni a kormánypárti Tarlós Istvánnal szemben. Az áprilisi megállapodást Fekete-Győr tájékoztatása szerint abban a szellemben kötötték, hogy május 26-a után esetleg új pártokkal kiegészülve átgondolják az egészet. – Szerintem ez így normális – mondta. A Momentum listavezetője, Cseh Katalin már a kampány alatt is biztos volt benne, hogy egy mandátumot elhoznak, azonban a második Donáth Anna látszólag maga is meglepődött a szereplésükön. Ennek ellenére Fekete-Győr András leszögezte, teljesen biztos, hogy Donáth is utazik Brüsszelbe.

A Dobrev Klára vezette DK-lista 16 százalékot ért el, így a legerősebb ellenzéki erőként négy képviselőt delegálhatnak az Európai Parlamentbe. Szentpéteri-Nagy Richard politológus szerint Dobrev tökéletes választás volt a lista vezetésére. – Még azok a DK-sok, akik „odavannak” Gyurcsány Ferencért, régóta sürgették, hogy Dobrev kapjon valamilyen komolyabb szerepet. Alapvetően az ő listavezetősége húzta fel a párt választási eredményét – fogalmazott a szakértő. Szentpéteri-Nagy szerint emellett az Európai Egyesült Államok vízióval is sok szavazót szereztek. – Egy évtizede csak azt halljuk mindennap, hogy a Fidesznek van elképzelése, az ellenzék pedig nem igazán mond semmit. Most a DK hozott egy konkrét, a kormánypárttal szembeállítható víziót – fejtegette a szakértő. Szentpéteri-Nagy szerint a DK-nak működő modell lehet a jövőben is az, hogy Gyurcsány továbbra is pártelnök marad, de nem indul más tisztségért. – Most ugyanis a „gyurcsányisták” is simán voksoltak a DK-ra, valamint azok is, akik nem feltétlenül kedvelik a volt miniszterelnököt – indokolt. Gyurcsány egyébként hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, továbbra is támogatják Karácsony Gergely főpolgármesterségét. Emellett pedig – folytatta a pártelnök – nem mondják fel az eddig kötött önkormányzati megállapodásokat. Az LMP-nél és az MSZP-nél már korántsem volt ennyire jó a hangulat. Előbbinél lemondott a teljes elnökség a 2 százalékosnál alig jobb eredmény után. Most hiába kerestük Keresztes László Lórántot, aki társelnökként vezette a pártot, türelmet kért, és ígérete szerint kedden nyilatkozik.

A szocialista vezetők egyelőre nem mondanak le és az sem biztos, hogy ki kapja az elnyert mandátumukat, amelyre Tóth Bertalan visszalépése miatt a második Ujhelyi István, a harmadik Szanyi Tibort, valamint a negyedik Jávor Benedek is pályázik. A párbeszédes politikus delegálása miatt egyébként petíció is indult az interneten. Egyszámjegyű, 10 százalék alatti szereplés esetén a Jobbik, amely tavaly még a Fidesz jobboldali váltópártjaként igyekezett fellépni, átcsúszhat a „kispárt” kategóriájába – mondta lapunknak Mikecz Dániel politológus, a Republikon Intézet elemzője vasárnap délután, még az urnazárás előtt. Aztán pontosan ez történt. A Jobbik – 2009 óta messze a legrosszabb eredményét produkálva – nem egészen 6,5 százalékot kapott, az eddigi három EP-mandátum helyett csupán egyet szerzett. Nem jött be az a fajta „harmadik utas” stratégia, amelyet követve a Fidesz és a baloldal között próbált lavírozni a Jobbik – értékelte a párt teljesítményét Mikecz Dániel. Máskülönben ugyanez érvényes az LMP-re is – tette hozzá. A Jobbik a néppártosodás után nem válthat vissza a „nemzeti radikális” (szélsőjobboldali) irányba. Ezzel végképp hiteltelenné válna, ráadásul a Mi Hazánk miatt nincs is rá lehetősége. A politológus szerint az lehet a kivezető út, ha a Jobbik a „vidék pártjaként” vagy a „vidék ellenzékeként” pozicionálja magát. A kudarc ellenére stabilitást ad a Jobbiknak, hogy rendelkezik parlamenti frakcióval. A pártról korábban az a kép élt, hogy a legkisebb faluban is jelen van: ezt a megkopott imázst kell megfelelő szervezeti építkezéssel ismét megteremteni – jelentette ki Mikecz Dániel. Kérdés, a Jobbik képes lesz-e arra a megújulásra, amit Gyöngyösi Márton elnökhelyettes társaságában Jakab Péter szóvivő ígért a választás éjszakáján. A jobbikos politikusok kizárólag a külső körülményeket – a fideszes hatalom támadásait, a kormánysajtó hazugságait, a számvevőszéki büntetéseket – okolták a választási szereplésért. Nem beszéltek arról, hogy csalódást keltett számukra az eredmény: pedig a párt vezetői párt hónapja még négy mandátum megszerzésével kalkuláltak. Jellemző, hogy a vasárnapi sajtótájékoztatón az újságírók nem tehettek fel kérdéseket. Egyelőre az sem biztos, hogy a listavezető Gyöngyösi Márton megy ki az EP-be. A Jobbik elnöksége szerdán dönt arról, hogy ki töltse be a mandátumot.