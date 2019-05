Késsel támadtak az iskolabuszra várakozó gyerekekre Japánban

Liviu Dragneát három és fél évre ítélték hivatali visszaélésre történő felbujtásáért, hétfőn megkezdte büntetése letöltését.

Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután Liviu Dragneát, a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, akit letöltendő börtönbüntetésre ítélt aznap a legfelsőbb bíróság – írja az MTI.

Az ítélet kihirdetése után újságírók, kíváncsiskodók és PSD-ellenes tüntetők gyűltek össze Dragnea háza előtt és a rahovai börtönnél is, hogy jelen legyenek a bukaresti kormányt háttérből irányító politikus őrizetbe vételénél. A rendőrség segített Dragneának abban, hogy a szabadlábon töltött utolsó percekben elkerülje a nyilvánosságot: a pártelnök nem jelentkezett valamely rendőrőrsön, hanem a rendőrség egy megkülönböztető jelzés nélküli, besötétített ablakú autójában ülve távozott villája garázsából.

A Dragneát szállító autó hangoskodó tüntetők, fotósok és operatőrök gyűrűjében érkezett Rahovára és hajtott be a büntetés-végrehajtási intézet kapuján, ahol Liviu Dragnea most megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését. A bebörtönzését percről percre dokumentálni próbáló román hírtelevíziók ezt megelőzően csaknem félórán keresztül követtek egy másik besötétített ablakú, a bukaresti forgalomban céltalanul keringő gépkocsit, amivélhetően egy figyelemelterelő manőver keretében elsőként hajtott ki a Dragnea-villa garázsából.



Liviu Dragneát többéves pereskedés után hivatali visszaélésre történő felbujtásért halmazati büntetésként ítélte három és fél év letöltendő szabadságvesztésre hétfőn a román legfelsőbb bíróság, mivel már volt egy felfüggesztett - szintén korrupcióért kiszabott - korábbi börtönbüntetése.

Dragnea a képviselőház elnöki tisztségét is betöltötte, amelyet feltehetően automatikusan el is veszített, hiszen az ítélet választójogától is megfosztotta. Az európai parlamenti (EP-) választásokon várakozáson alul szereplő PSD-n belül már vasárnap este egyesek Dragnea fejét követelték, de bebörtönzése után a pártnak mindenképpen új vezetőt kell választania. A PSD irányítását Viorica Dancila kormányfő, a párt ügyvezető elnöke vette át, aki keddre összehívta a PSD végrehajtó bizottságát. Dancila azt is közölte, hogy kormánya nem mond le, csak akkor távozik posztjáról, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat.