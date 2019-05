Több demográfiai csomag is kitelne a készpénzhasználat árából

Nem kíván ellenlépést tenni a Huawei, illetve a kínai kormány az Egyesült Államok ellen - nyilatkozta Zsen Cseng-fej, a társaság alapítója az amerikai Bloomberg hírügynökségnek. A cáfolatot megelőzték azok a vélekedések, amelyek szerint Peking az amerikai szankciókra válaszul megtorló intézkedéseket vezet be az Apple amerikai technológiai óriásvállalattal szemben. Zsen Cseng-fej szerint



"ez egyrészt nem fog megtörténni. Másrészt, ha mégis megtörténne, én fogok ellene elsőként tiltakozni".

Az üzletember kifejtette, hogy az ellenük hozott korlátozó intézkedések 90 napos felfüggesztése nem volt meglepő számukra, és mivel arra nincs ráhatásuk, hogy milyen intézkedéseket hoz majd az Egyesült Államok, továbbra is az tartja a legfontosabbnak, hogy jól végezzék a munkájukat. Már csak azért is, mert mint kifejtette: mindig szükségük lesz az Amerikában gyártott chipekre. Nem szeretnének izolálódni amerikai partnereiktől - tette hozzá. - Mi is képesek lennénk olyan jó chipeket készíteni, mint az amerikaiak, de ez nem jelenti, hogy ne vásárolnánk tőlük a jövőben, amennyiben lehetőségünk lesz rá - fejtette ki Zsen Cseng-fej. Eközben egyre több partner-cég, szervezet mondja fel az együttműködést a Huawei-jel az amerikai szankciókra hivatkozva. A múlt hét során a Google a Android mobil operációs rendszer használatától tiltotta le a Huaweit, majd az Intel, a Qualcomm és a Broadcom chipgyártók, valamint az ARM chiptervező lépett vissza az együttműködéstől. A Microsoft is bejelentette, nem szállít Windows 10 szoftvert a cég laptopjaihoz, emellett a kínai vállalatot kizárták az amerikai SD Association kereskedelmi szövetségből, így annak későbbi telefonjai nem használhatnák a memóriakártyás támogatást. Ez utóbbit saját eszközzel már képes pótolni a Huawei, amelyik más területen is felgyorsítja fejlesztéseit. Legutóbb pedig vezető német cégek, a Siemens, a Bosch és a szoftvergyártó SAP jelentette be: vizsgálják, hogy van-e értelme fenntartani az üzleti kapcsolatokat a Huawei-jel az amerikai szankciók fényében - értesült a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Huawei ellen május közepén vezetett be nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva kereskedelmi korlátozást az Egyesült Államok, igaz ezt a káoszt elkerülendő szinte azonnal három hónapra felfüggesztette. A kémkedési vádakat a kínai cég több alkalommal is visszautasította és a bizonyítékok bemutatására szólította fel az USA-t.