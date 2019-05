Három vezető munkatárstól köszöntek el EP-választás után a Délmagyarországnál

Keresztes Lóránt alapvetően jónak tartja eddig végzett munkáját, a hangulatuk pedig annak ellenére sem gyászos, hogy az EP-választáson óriásit buktak.

Megtartaná frakcióvezetői-posztját Keresztes László Lóránt az LMP-ben – jelentette be a Népszavának, az ellenzéki pártot eddig Demeter Mártával társelnökként vezető politikus. Keresztes leszögezte, erre a pozícióra összpontosítaná minden energiáját, hiszen a párt következő tisztújításán sem a társelnökségért, sem más elnökségi tagságért nem indul újra.

Sokkoló volt a vasárnapi eredmény. Főképp azért, mert az elmúlt hónapban is olyan belső, illetve külső méréseket láttunk, amelyek nagyjából 5-6 százalékra lőtték be az LMP-t – fogalmazott Keresztes. A politikus felidézte, hogy viharos időszakban választották társelnökké, azonban értékelés szerint ő és Demeter Márta vezetésével visszakanyarodtak a gyalázatos nyári, és őszi támogatottságukból. A mostani, alig több mint két százalékos eredményt Keresztes úgy magyarázta, hogy akár taktikai szavazás is állhat a háttérben. Emellett ő is egyetért több párttársa véleményével, miszerint közrejátszhatott az is: a választók megbüntették őket az etikai bizottság ténykedése miatt. Illetve a mozgósítás sem sikerült jól.

Sok a kérdőjel, de összességében már nem gyászos a tagságunk hangulata. Sok vihart megéltünk már, az elveinkhez hűek vagyunk, addig pedig legyőzhetetlen a közösségünk – vélekedett.

Keresztest megkérdeztük arról is, hogy mennyire elégedett a társelnöki tevékenységével. Miután megválasztottak hamar egyedül maradtam és válságmenedzselésbe kezdtem. Októberben, amikor Demeter Márta lett a vezetőtársam, nemcsak a külső problémáink szűntek meg, hanem elértük a belső stabilitást is – hangsúlyozta. Szerinte velük egyenesbe állt az LMP. Megtettük Mártával, amit megkövetelt tőlünk a párt, a kampányban hiába nem voltam a fő arc, de rengeteget dolgoztam. A politikai munkák mellett sajtótájékoztatókat is tartottam, sőt, ha kellett reklámtáblákat is összeszereltem – magyarázta Keresztes László Lóránt. Arról is érdeklődtünk, hogy nem tartja elhibázott stratégiának azt, hogy megjelenésekor a Jobbikkal való összekapaszkodást tartotta a legfontosabb feladatának. Úgy láttam, hogy amit mi képviselünk összeegyeztethető a középre húzódó Jobbikkal. Az új politikai pólus felépítése volt a célunk, de a kormány leváltása érdekében nyitottak voltunk más ellenzéki szervezetekkel is a koordinációra – mondta Keresztes, hozzátéve: büszke erre a törekvésére, mert 2011 óta végre mert stratégiai döntéseket hozni az LMP. Egyébként – tette hozzá – a jövőben is azért fog dolgozni, hogy a kongresszus pár hónappal ezelőtti döntése megvalósuljon. Keresztes több személyt is lát, aki vállalná az LMP vezetését, és már vannak is, akiket támogatni tudna. Neveket nem árult el, de azt hangsúlyozta, hogy az LMP szempontjából alapfeltételnek látja, hogy a működést hatékonyabbá tegyék. Ez jelenheti azt is, hogy felülvizsgáljuk a társelnöki rendszert – mondta.