Gázolás miatt pótlóbuszok járnak a hatvani vasútvonalon

A Keleti pályaudvar és Pécel között utazóknak 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Elütött egy embert a vonat szerda délután Rákoscsaba-Újtelep megállóhelyen, ezért a hatvani vonalon Rákos és Pécel között is pótlóbuszok viszik az utasokat – közölte a Mávinform. A Keleti pályaudvar és Rákos állomás között a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő vonatokkal lehet utazni. A korlátozás ideje alatt a Keleti pályaudvarról a péceli vonatokat nem indítják el. A vonatpótló buszokon kívül Rákos vasútállomás és Pécel vasútállomás között a BKK 169E, 162 és 162A jelzésű autóbuszain is elfogadják a vasúti bérleteket. A 169E buszok Rákos vasútállomáson is megállnak az Örs vezér tere irányában. Rákos állomástól a fővárosból kifelé utazva a 162 és 162A jelzésű buszról Rákoskeresztúr, Városközpontban lehet átszállni a Pécel felé közlekedő 169E jelzésű buszra. A helyszínelés befejezéséig – várhatóan kora estig – a Keleti pályaudvar és Pécel között utazóknak 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.