Megússzák a büntetést a kamupártok emberei

Nem nyugszik bele Varga István ügyvéd, hogy a Politikatörténeti Intézetet (PTI) nem sikerült azonnali hatállyal kirakni Alkotmány utcai székhelyéről.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében eljáró ügyvéd lapunknak elmondta, hogy fellebbezést nyújtott be az elutasító döntés ellen. Szerinte azonban a lényeget ez nem érinti, nevezetesen azt, hogy végső soron a PTI-nek távoznia kell az ingatlanból. A procedúráról legutóbb a Népszava május 21-ei számában írtunk. Varga István egyebek mellett azzal érvelt, hogy a Politikatörténeti Intézet (PTI) – általa jogellenesnek tartott – ingatlanhasználata akadályozza a kormány terveit, így például annak előkészítését, hogy az épületet átalakítsák a Kúriának otthont adó Igazságügyi Palotává. A PTI ellenbeadványa viszont a „fennálló jogszabályok megkerülésére vonatkozó alaptalan igénynek” minősítette a kiürítési kérelmet. A Fővárosi Törvényszék gazdasági kollégiuma a PTI javára döntött: úgy ítélte meg, hogy az azonnali kiürítés elrendelésével súlyosabb hátrányt okozna az intézetnek, mint annak elmaradásával az államnak. A bíróság idézte a PTI kifogását: az állam nem mutat együttműködési készséget. „Nincs együttműködési kötelezettségünk, nincs miről tárgyalni” – jelentette ki kérdésünkre Varga István. A bíróság mostani végzését, ami ellen a fellebbezést benyújtotta, mellékszálnak nevezte. Az ingatlan kiürítése iránti per érdemben még csak most kezdődik, következő hónapban lesz az első tárgyalás. A régóta tartó eljárásban a Kúria tavaly novemberi döntése hozott fordulatot. A Kúria nem állította, hogy a PTI törvénysértően használná az ingatlant, de az erről szóló 1996-os megállapodást érvénytelennek minősítette, és kimondta, az intézet használati jogát törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. „Jogilag nem kérdéses, hogy mi lesz a pereskedés vége. A PTI-nek mennie kell, méghozzá mindenfajta kártalanítás nélkül” – jelentette ki Varga István, aki biztosra veszi, hogy „győzni fogunk”. Arra számít, hogy a nyári törvénykezési szünet után, az ősz folyamán végérvényesen lezárul az ügy. A PTI évtizedek óta használja az Alkotmány utcai ingatlant. Bár megfelelő ellentételezés esetén az intézet hajlandó lenne távozni az épületből, az állam semmit nem akar fizetni. „A bíróság egyetlen szóval sem rögzítette azt, hogy az ítélethozatalt megelőző kiköltözésnek az lenne az akadálya, hogy az állam nem fizet kártalanítást” – utalt a cikkünkben idézett végzésre az ügyvéd. A jogi értelmezésektől függetlenül kérdés, mennyiben nevezhető méltányosnak az, hogy egy – baloldali szellemiségű – tudományos intézetet az állam egyetlen fillér nélkül utcára akar tenni. Varga István erre csak annyit mondott, hogy ennek megítélése nem tartozik a kompetenciájába, ő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogi képviseletében jár el.