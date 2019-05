Orbán: A titkos reményem az volt, minden második ember minket fog támogatni

Ha a közigazgatási bíróságok ügyében hátrálására lehetett bírni a kormányt, akkor az MTA ügye sincs veszve – vélik kutatók, akik vasárnapra tüntetést szerveznek.

– Most kell kiállni a Magyar Tudományos Akadémiáért (MTA), most van esély arra, hogy legyen kézzelfogható eredménye a tüntetésnek – nyilatkozta lapunknak Szilágyi Emese, az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) egyik alapítója, aki szerint a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló tervek visszavonása is azt mutatja: meghátrálásra lehet kényszeríteni a kormányt. Úgy véli, az európai parlamenti választások után a Fidesz-KDNP-n nagy a nemzetközi nyomás, és akár az is elképzelhető, hogy az MTA ügyében visszavonulót fújnak. – Vasárnap délután kettőkor mindenkinek az utcán a helye, akinek fontos a magyar tudomány jövője – mondta. A kormány – az MTA-val kötött eddigi megállapodásokat és az Akadémia Közgyűlésének határozatát figyelmen kívül hagyva – törvénymódosítással fosztaná meg mind a 15 kutatóintézetétől az Akadémiát. Emellett arra is kötelezné, hogy az intézetekhez tartozó ingatlanokat, eszközparkokat ingyenes használatra adja át az újonnan létrehozandó, állami Eötvös Loránd Kutató Hálózatnak. Az MTA szerint ez elfogadhatatlan és az Alaptörvényt is sérti. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy tett, mintha nem értené, mi az MTA problémája, szerinte ugyanis az akadémiai vagyon állami vagyon. – Az MTA magánjogi jogalany, a tulajdona magánjogi tulajdon, ami közcélokat szolgál. Ilyen értelemben magántulajdonnak tekinthető, ezzel a miniszternek is tisztában kellene lennie – mondta Szilágyi Emese, aki a jogtudomány területén végez kutatásokat. Az MTA delegációja csütörtökön találkozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) képviselőivel, hogy megtegyék észrevételeiket az akadémiai törvény tervezett módosításával kapcsolatban. Érdemi egyeztetés azonban nem volt, az MTA egy jegyzék formájában adta át állásfoglalását az ITM-nek. Ebben leszögezték: változatlanul fenntartják korábbi álláspontjukat arról, hogy a kutatóhálózatnak az Akadémiánál kell maradnia, egy „a kormány céljait jobban szolgáló” irányítási struktúrával. Vagyis az MTA továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ITM egyoldalú, politikai szempontok által vezérelt javaslatai helyett. Leszögezték azt is: egyedi magánjogi szerződések keretében kívánják és fogják – a szükséges mértékben – biztosítani jelenlegi intézményeik számára az MTA tulajdonában lévő vagyontárgyak használati jogát. A kormány terveivel az akadémikusokból álló Stádium 28 Kör sem ért egyet. Mint szerdai nyilatkozatukban írták, a kutatóhálózat leválasztását célzó törvénytervezet alkotmányellenes, antidemokratikus és elhibázott. A fiatal kutatókból álló Lendület Kutatócsoport pedig arra hívta fel a figyelmet: az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes tudósnemzedék elvesztésével fenyeget.