Ferenc pápa: „Ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől és segítségnyújtástól!”

Döntött az MSZP választmánya.

Fenntartja az EP-lista eredeti sorrendjét - döntött kétharmados többséggel az MSZP választmánya szombat délelőtti ülésén, ami azt jelenti, hogy a választáson megszervezett egyetlen mandátumot a lista második helyen szereplő Ujhelyi István kapja, így újabb öt évre európai képviselő lesz. A lista első helyén Tóth Bertalan pártelnök állt, de előre bejelentették, hogy ő nem megy Brüsszelbe. A harmadik Szanyi Tibor, a negyedik pedig a párbeszédes Jávor Benedek volt.

Kunhalmi Ágnes, a választmány elnöke a szavazás eredményének ismertetése után elmondta: az MSZP választmánya üdvözli, hogy a totális mozgósítás ellenére nem lett kétharmada a Fidesznek. Annak is örülnek, hogy elmaradt a nacionalista-szélsőjobb fordulat Európában, a demokrata pártok megerősödtek. Azt is üdvözölték, hogy a hazai demokratikus ellenzék (Az MSZP-P, a DK és a Momentum) erősödni tudott az öt évvel ezelőtti eredményhez képest (az akkori 28 százalék után most csaknem 33 százalékot szereztek). Tóth Bertalan pártelnök elismerte, a közös lista kudarcot vallott, a baloldali szavazók nem az MSZP-Párbeszéd listáját támogatták. Az viszont nem tudja hitelesen képviselni a baloldali politikát, aki baloldali programmal megnyeri itthon a baloldali szavazóükat, majd a liberálisoknak tesz ajánlatot - szúrt oda a DK-nak, amely amúgy a szocialista frakcióhoz csatlakozott. A pártelnök megígérte, hogy a demokratikus pártokkal összefogva, minden erejükkel az önkormányzati választások sikeréért, azért, hogy a magyar baloldali, szociáldemokrata politikának legyen képviselete Magyarországon. A megújulás jegyében Bangóné Borbély Ildikó lemondott frakcióvezető-helyettesi posztjáról és távozik a párt kommunikációs igazgatója, Láng Balázs is - jelentette be Tóth Bertalan.