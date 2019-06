Ferenc pápa az egyház nevében kéri a romák bocsánatát a hátrányos megkülönböztetésekért

„A pápa elment, Erdély mégis itt maradt”, írta az erdélyi multietnikus társadalmi békét védelmező, a kisebbségek elleni uszítás ellen következetesen fellépő kolozsvári román portál.

Befejezte három napos romániai látogatását vasárnap Ferenc pápa. Vasárnap Balázsfalván hét, a kommunizmus idején vértanú halált halt görög-katolikus püspököt avatott boldoggá, egy 800 pap jelenlétében celebrált szabadtéri szentmise keretében. A Szabadság mezején mintegy 100 ezer görög-katolikus zarándok imádkozva, vallásos énekeket énekelve várakozott Ferenc pápára. A helyszín, bár más vonatkozásban, de ugyanolyan „szent” és szimbolikus erejű az erdélyi románok számára, mint Csíksomlyó a magyaroknak. A Gyulafehérvár közelében található megyei jogú város ma a görög-katolikus egyház központja, amely a 19. századi erdélyi-magyarországi román nemzeti mozgalom központja is volt. A Szabadság mezeje az 1848-as forradalom nyomán lett román nemzeti emlékhely. Az erdélyi románok akkor, májusban az itt tartott nemzetgyűlésen fogalmazták meg követeléseiket a magyar vezetés felé, majd azok nem teljesülése után ugyanazon év szeptemberében itt fogadtak hűségesküt a császárnak a magyar forradalom ellen. 1861-ben ugyancsak egy itt tartott nemzetgyűléssel léptek fel Erdély uniója ellen. Az emlékhelyen a román történelem 48’-hoz kötődő figurái mellett ott van Petőfi Sándor szobra is. A katolikus egyházfő tisztában volt helyszín szimbolikájával és Erdély történelmével, etnikai, felekezeti összetettségével egyaránt. Kitért arra, hogy a román nemzeti egység bölcsője a hely, de arra is emlékeztetett, hogy Erdély földjén, Tordán született meg elsőként a vallásszabadság törvénye. "Vannak hangok, amelyek félelmet és megosztottságot hirdetnek, és épp azt akarják megsemmisíteni, ami e tájak legértékesebb öröksége, a toleranciát”, mondta Ferenc pápa. Hangsúlyozta, 1568-ban az erdélyi országgyűlés elfogadta a tordai ediktumot, a világtörténelemben először foglalva törvénybe a vallásszabadságot, toleranciát, szankcionálva mindenféle radikalizmust. Úgy emelte ezt ki, hogy nyilván tisztában volt azzal, hogy ez az ediktum az unitárius János Zsigmond fejedelem és a „szentháromság-tagadónak” is mondott unitárius egyház alapító püspökének, Dávid Ferencnek az öröksége. Mégis, ennek az örökségnek a védelmére szólította hallgatóságát az egyházfő, felkérve őket, lépjenek fel mindenféle megosztási kísérlet ellen, a testvériségért, a párbeszédért, a szabadságért. A balázsfalvi zarándokoknak az idő is kedvezett, nem úgy, mint szombaton a Csíksomlyóra érkezőknek. Ferenc pápa útvonalát is módosítani kellett a vihar és a zuhogó eső miatt, így az egyházfő nem Bákóból helikopterrel, hanem autóval érkezett a helyszínre a marosvásárhelyi repülőtérről. Ennek ellenére csúszás nélkül kezdődött el a szentmise, aminek idejére az eső is elállt, a hideg azonban maradt.



Ezúttal is tévedtek a nacionalisták A csíksomlyói mise után a kisebbségek elleni uszítás és radikális nacionalizmus ellen következetesen fellépő kolozsvári stiriletransilvaniei.ro (erdély hírei) portál azt emelte ki, hogy az előzetes nacionalista uszítás és hangulatkeltés ellenére az erdélyi magyarok nem kiáltották ki autonómiájukat, nem szakították el Erdélyt Romániától, civilizált, korrekt, felemelő volt a csíksomlyói pápalátogatás. Elhangzott a szokásos magyar és székely himnusz, az emberek magyarul beszéltek, de ez így normális, összegzett a portál „A pápa elment, Erdély mégis itt maradt” című írásában.

A körülmények annyira viszontagságosak voltak, hogy több zarándokcsoport félútról visszafordult a városba, főleg gyerek-iskolás csoportok vezetői döntöttek így. Mégis több százan szorultak orvosi ellátásra. A Hargita megyei szakszolgálat tájékoztatása szerint a 141 személyt részesítettek ellátásban a hegyen, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt további 262-en a Csíksomlyón, illetve Csíkszeredában felállított mobil kórházakban kaptak ellátást átfázás miatt. A kezelésre szorulók között 46 külföldi állampolgár volt, Ukrajnából, Mexikóból, Lengyelországból és Magyarországról.

Csíksomlyói miséjét Ferenc pápa olaszul celebrálta, ezt fordították románra és magyarra. A várakozások ellenére nem szólalt meg magyarul, igaz románul sem, amit pedig minden más helyszínen – Bukarestben, Iasiban, Balázsfalván és Nagyszenben – egyaránt megtett. A moldovai történelmi fővárosba, Iasi-ba tett vizit kapcsán, ahol a városközpontban fiatalokkal és fiatal gyerekes családokkal találkozott az egyházfő, írta a román sajtó, hogy a pápa örökre belopta magát a moldvaiak szívébe, amikor közvetlenül és anyanyelvükön köszöntötte őket. Bár magyarul nem szólalt meg az egyházfő, egész látogatása során kiemelt figyelmet szentelt a nemzeti kisebbségeknek. Iasiban például, a több tízezer ember előtt elhangzott beszédében külön köszöntötte a moldvai egyházmegyében élő csángókat, lengyeleket és oroszokat és arra buzdította a résztvevőket, hogy járjanak együtt, örvendjenek a közös találkozásoknak még akkor is, ha ez nem mindig könnyű. A pápa beszéde utáni egyetemes könyörgések is többnyelvűek voltak, az egyházmegyéhez tartozó minden népcsoport anyanyelvén, egyebek mellett magyarul is elhangzottak. Mint ahogy Csíksomlyón is, ahol a magyar mellett románul és németül is sorra kerültek. Ferenc pápa Balázsfalváról Nagyszebenbe ment, ahol szintén tömegek várták.