Újabb cégeket vont el az MNV-től Bártfai-Mager Andrea

Keddi parlamenti meghallgatására az állami vagyon felett álló, amúgy igen hallgatag Bártfai-Mager Andrea megvillantotta Orbán Viktortól kapott kaszáját.

Újabb hét állami társaság tulajdonosi jogait vonta el az évtizedek óta az állami cégek anyavállalataként, illetve az állam mint tulajdonos joggyakorlójaként ismert Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) hétfő éjjel megjelent rendeletében Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Eszerint Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. például a Pénzügyminisztériumhoz (PM) kerül. A Széchenyi Tőkealap-kezelőt kilenc éve ugyan még az MNV vásárolta meg az alapító Molnár Andrástól, már akkor átvette tőle „a Magyar Állam”, először a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget megnevezve hol „vagyonkezelőként”, majd „meghatalmazottként”. 2014 után e cím a nemzetgazdasági tárcára szállt, amelynek utódja a PM. Ugyanakkor mindezekkel párhuzamosan az ismert állami kockázati tőkebefektető tulajdonosi jogait 2013-tól máig az MNV gyakorolta. A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nkft. tulajdonosaként mostantól a Belügyminisztérium (BM) járhat el. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő pécsi roma középiskolát fenntartó, nyolc éve alapított társaság tulajdonosi jogait az MNV előtt gyakorolta az igazságügyi tárca és az az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is. (Furamód Bártfai-Mager tavaly júniusi rendelete is az EMMI alá helyezi az üzemeltetőt, amit azóta nem módosítottak. Ugyanakkor a - kissé zavaros - cégkivonat szerint tavaly március óta az MNV a joggyakorló.) Mindazonáltal egy idén áprilisi BM-utasítás már a tárca társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárának feladatai közé sorolja az intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátását. A Művészetek Palotáját üzemeltető Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. állami hányadának tulajdonosi jogai mögött mostantól az EMMI áll. Itt az állam mellett tulajdonos a beruházást PPP-konstrukcióban tető alá hozó, néhai Demján Sándor alapította ciprusi Granit-Polus POA Investment Ltd. is. A fényeslitkei, ingatlannal foglalkozó Pro Populo Carpathico Nkft. a Miniszterelnökséghez kerül, de a cég eddig is szerepelt a tárca háttérintézményeinek listáján. A szentendrei Skanzenért Nkft. a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz, a Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki Kft. a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, míg a Szakképző Központ Nkft. az Érdi Szakképzési Centrumhoz kerül. Utóbbi három szervezetet most került fel az állam lehetséges tulajdonosi joggyakorlói listájára. A döntés valamennyi esetben 2022 végéig érvényes. A lépés bizonyára nem független a miniszter kedd reggeli parlamenti meghallgatásától. Bártfai-Mager Andrea ugyanis közel egy éve meghozott első rendelete óta nem változtatott ilyen sok állami társaság tulajdonosi joggyakorlóján. Mint a tavaly június végi rendelet kapcsán beszámoltunk, Bártfai-Mager Andrea akkor egy mozdulattal nem kevesebb mint 70 társaságot törölt az évtizedes múltú MNV tulajdonosi joggyakorlói köréből és osztott szét az adott társaság tevékenysége szerint leginkább illetékesnek tekinthető állami tárcák és intézmények között. Míg azóta az MNV vezérigazgatója Szivek Norbert helyett Rózsa Zsolt lett, addig az elnöki posztot a 2010-es Fidesz-KDNP-győzelem óta Halasi Tibor tölti be.