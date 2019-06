Van, ami a klímaváltozásnál is gyorsabban emeli a tengerszintet

A kajakozás közbeni szemétszedéssel 2017 óta már 11 tonnányi hulladékot gyűjtöttek össze Koppenhága kikötőjében, a programot most kiterjesztik Dublin, Bergen és Hamburg vizeire is.

Mivel a természetben található szemét mindannyiunk felelőssége, a felszámolásának is közös ügynek kell lennie – vallja egy dán cég, amely ingyenes kajakozási lehetőséget kínál mindenkinek, aki a „szembejövő” hulladékot összegyűjti, és ezt a tényt a közösségi oldalain posztolja is – számolt be a Roadster