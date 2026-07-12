Rövidesen kettészakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterzét már csak egy keskeny jégsáv tartja össze. A gleccserek, s nem mellesleg az emberiség sorsát a helyi klíma, a csapadékmennyiség és a légszennyezés együttesen határozza meg.
Ez az óceánok szintjének emelkedéséhez vezet.
Európa partjainak már ma 27-40 százaléka folyamatosan pusztul a nem megfelelő üledékutánpótlás és a túlzott beépítettség miatt, amire az egyre emelkedő tengerszint és gyakoribb heves viharok még inkább ráerősítenek.
Új-Zéland két legnagyobb városát, Wellingtont és Aucklandet veszélyezteti a leginkább a klímaváltozás következménye.
Az egyik legújabb tanulmány azt vizsgálta, mi történik ötven tengerparti nagyvárossal, ha a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés eléri a három fokot. Elgondokodtató képeket mutattak be.
20 centiméterrel nőhet a nyugat-antarktiszi jégmező összeomlásával az amúgy is emelkedőben lévő vízszint az évszázad végére a Harvard Egyetem kutatóinak szimulációja szerint.
Ha így folytatjuk a légkör szennyezését, az Antarktisz és Grönland jegének olvadása világszerte szörnyű hatással járna: pusztító viharok, súlyos áradások fenyegetnék az emberiséget.
Egy új nemzetközi tanulmány szerint a vízszint 58 centiméterrel nőhet meg az évszázad végéig.
Világszerte 80 légikikötőt önthet el a víz 2100-ig, ha egy métert emelkedik a tengerek szintje.
Akkor is 20 centimétert fog emelkedni a tengerszint 2300 januárjáig, ha az országok tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz. Kutatók szerint a várható emelkedésből 12 centiméterről az üvegházhatású gázok öt legnagyobb kibocsátója tehet.
A nagy erejű földrengések nagyobb fenyegetést jelenthetnek a csendes-óceáni államok egy részére - figyelmeztetnek ausztrál kutatók.
Az eddigi becsléseket jelentősen meghaladva akár két métert is nőhet a tengerszint 2100-ra egy új kutatás szerint.
A Csendes-óceán déli részén elterülő Salamon-szigetek öt tagja tűnt el eddig a globális tengerszint-emelkedés következtében, és a térség további hat szigetén végez súlyos pusztításokat a tengervíz - figyelmeztettek ausztrál kutatók.