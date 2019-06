Jövőre is ömlenek majd a milliárdok a határon túli magyarokhoz

2020-ban is kiemelt támogatásra számíthat az összes kormányzati szerv, amelyikkel csak elnyerheti a Fidesz a külhoni magyar szavazók szimpátiáját.

Jövőre is kiemelt támogatásra számíthatnak a határon túliak körében ténykedő kormányzati szervezetek az Országgyűlés elé kedden beterjesztett költségvetési javaslat szerint. A Bethlen Gábor Alapkezelő előirányzata például jelentősen bővülne,



Ebből a nemzetpolitikai célú támogatásokra 37 milliárdot, a Rákóczi Szövetség támogatására több mint egymilliárd forintot, a Határtalanul! programra több mint 5 milliárdot, a Magyarság Háza támogatására pedig 224 millió forintot különítenének el.



Tárcánál is megjelennek a külhoni magyarok támogatását célzó források. A legjelentősebb összeget,



Szintén ez a minisztérium kezeli a csángó-magyar együttműködési programot, amelyre jövőre 532 millió forintot irányoznának elő.

A Miniszterelnökség fejezetében a nemzetpolitikai tevékenység támogatására 5,42 milliárd forintot különítettek el, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet pedig az idei 1,2 milliárddal szemben több mint 1,3 milliárdos támogatásra számíthat az előterjesztés alapján.



A külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatására 420 millió forintot, a határon túli egyházi intézmények fejlesztésére 300 milliót, a külhoni és diaszpórában élő magyarság egyházi támogatására 500 milliót fordítanának. Határon túli műemlék-fejlesztésre 250 millió forintot irányoznak elő.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében a határon túli felsőoktatás támogatása 3,32 milliárd forinttal jelenik meg, a köznevelési feladatok 236 millióval, a határon túli kulturális feladatok 98 millió forinttal szerepelnek.

Azt már nem nehéz elképzelni, hogy mi is a célja ezzel - tényszerűen, a magyar közpénz külföldi elköltésével - az Orbán-kormánynak. Amikor például május közepén 100 milliárd forintos agrártámogatást jelentett be Erdélyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, egyből hozzá is tette: a közpénz-milliárdok addig zuboghatnak, "amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van", illetve amíg mindenki a "megfelelő oldalra szavaz" . A bejelentés után a Fidesszel szövetséges RMDSZ elnöke állt színpadra, hogy egy kicsit kampányoljon pártjának az EP-választás alkalmából.