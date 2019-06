Már lemondással fenyegetőzik az olasz kormányfő, mégis tovább vitáznak a kormánypártok

Korábban azt találgatták, hogy eltűnésének köze lehet a Kim és az amerikai elnök kudarcot vallott februári csúcstalálkozóját követő tisztogatásokhoz.

A rémhírek alaptalannak bizonyultak: él és virul, ö tvenhárom nap után először jelent meg újra a nyilvánosság előtt, Kim Jo Dzsong egy phenjani gimnasztikai sportrendezvényen. Korábban azt találgatták, hogy eltűnésének köze lehet a Kim és Donald Trump amerikai elnök kudarcot vallott februári csúcstalálkozóját követő tisztogatásokhoz a párttagok soraiban. Az észak-koreai diktátor személyi asszisztenseként is működő Kim Jo Dzsongot áprilisban látták utoljára, a Legfelső Népi Gyűlés ülésén. Ezt követően nem jelent meg Kim Dzsong Un áprilisi vlagyivosztoki látogatásán sem, amelyen pedig fivére Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Korábban ilyen alkalmakkor mindig a vezető társaságában látták. Az említett phenjani sportverseny az élő cáfolatok rendezvényének bizonyult: azon megjelent az az észak-koreai tanácsadó is, akinek a feltételezett kivégzéséről a múlt hónapban cikkezett a dél-koreai sajtó. Kim Hjok Csol az észak-koreai vezető legfőbb tanácsadója, illetve főtárgyalója volt a nukleáris leszerelésről az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a februári csúcs előtt, a Csoszun Ilbo című dél-koreai napilap pedig a hanoi csúcs kudarcával magyarázta a "kivégzést". Korábban elemzők is valószínűsítették, hogy az amerikai-észak-koreai tárgyalások zsákutcába jutásáért a phenjani vezetés felelősségre fogja vonni az azokat előkészítő diplomatákat. Trump tavaly júniusban Szingapúrban találkozott először Kim Dzsong Unnal, és több vitás kérdésben jött létre köztük elvi egyetértés. Mindazonáltal a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésének ügyében nem történt konkrét előrelépés, mert Phenjan szerint Washington egyoldalú követeléseket támasztott, és nem viszonozta a feszültség elsimítását célzó gesztusait. Idén februárban a vietnami Hanoiban tartott második csúcstalálkozó nem járt kézzelfogható eredménnyel, noha a felek azóta többször hangoztatták a párbeszéd folytatása iránti készségüket.