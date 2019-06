Strache lemond minden párttisztségéről, ha elfogadja EP-mandátumát

A védelem szerint zendülés történt csupán, ami egy évtizeddel rövidebb börtönbüntetést vonhat magaután. Ítélet ősszel várható.

Államcsínyt követtek el a vádlott katalán függetlenségi vezetők - állítják az ügyészek, akik kedden mondták el záróbeszédeiket a madridi legfelsőbb bíróságon. A 12 katalán politikus és civil szervezeti vezető elleni per négy hónappal ezelőtt vette kezdetét a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megszervezett, és rendőri erőszakkal gyakorlatilag megakadályozott függetlenségi népszavazás megrendezése, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.

Lázadás vagy Zendülés?

"A lázadás fő motorja" Oriol Junqueras egykori katalán elnökhelyettes volt - jelentette ki Javier Zaragoza ügyész, fenntartva a 25 éves börtönbüntetésre vonatkozó kérelmet a másfél éve előzetes letartóztatásban lévő politikussal szemben. Az ügyész szerint a per során is bebizonyosodott, hogy az alkotmányos rend veszélyeztetésének számító lázadás bűncselekménye megtörtént. Ennek feltétele a spanyol büntetőtörvénykönyvben az erőszak megvalósulása, amelynek bizonyítása az ügy egyik kulcseleme. Jaime Moreno, az ügyész hangsúlyozta:

mi sem bizonyítja jobban az erőszakot, minthogy 93 rendfenntartó és mintegy ezer civil sérült meg az utcai események során, amelyekért szerinte a vádlottak felelősek, hiszen ők idézték elő a kialakult helyzetet.

Annak ellenére döntöttek az illegális népszavazás megrendezése mellett, hogy világos figyelmeztetést kaptak a katalán és spanyol rendőri vezetőktől - fejtette ki. Az ügyészek, ahogy a per során többször, úgy most is kiemelték: a vádlottak nem politikai elveik, hanem tetteik miatt kerültek bíróság elé.



Az ügyészséggel ellentétben továbbra sem látja bizonyítottnak az erőszakot, és így a lázadás bűncselekményét sem a spanyol igazságügyi minisztérium alá tartozó, az állam és intézményeinek jogi képviseletét ellátó testület (Abogacía del Estado), amely az enyhébbnek számító zendülés bűncselekménye miatt kért büntetést a katalán függetlenségi politikusokra.



Utóbbi nem államrend elleni, hanem közrendellenes bűncselekmény, amelyért legfeljebb 12 éves szabadságvesztés szabható ki.

Őszre várható ítélet

A most záruló tárgyalási szakaszban a bíróság meghallgatta a vádlottakat, több száz tanút, például Mariano Rajoyt, aki a per alapját képező események idején Spanyolország miniszterelnöke volt, továbbá szakértőket, valamint megvizsgálta a bemutatott bizonyítékokat, köztük számos videofelvételt. A vád képviselői után a védelem záróbeszédeivel fejeződik be a per eme szakasza, várhatóan a jövő héten. Az ítélet őszre várható.



A 12 vádlott közül kilencen vannak előzetes letartóztatásban, akik közül öten képviselői mandátumot nyertek a spanyol törvényhozásban az április 28-i spanyol parlamenti választásokon. Oriol Junqueras emellett brüsszeli képviselői helyet is szerzett a május 26-i európai parlamenti választáson.

Noha a vádlottak rendkívüli bírósági engedéllyel még részt vehettek a választásokon és képviselői esküjüket is letehették, a parlament elnöksége azóta felfüggesztette mandátumaikat arra hivatkozva, hogy a képviselők előzetes letartóztatásban vannak. Ebben a perben nem állt bíróság elé Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és egykori kormányának szintén külföldre menekült négy tagja, mivel a spanyol bíróság által kért kiadatásukat Belgiumban és Németországban is elutasították. Spanyolországban viszont elfogatóparancs van érvényben ellenük, így haza sem térhetnek.