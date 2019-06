A Kúria szerint sem titkolhatók a kórházi fertőzések

Döntött a Kúria: nyilvánosságra kell hoznia az Emberi Erőforrások Minisztériumának a kórházi fertőzésekről szóló adatokat – közölte a TASZ. A civil szervezet által indított per sokéves titkolózásnak vetett véget.

A Kúria megerősítette a másodfokú bíróság döntését , és kimondta, hogy a kórházi fertőzéses adatoknak intézményekre lebontva is nyilvánosaknak kell lenniük. A Kúria ezen felül tételesen elutasította az EMMI minden, az adatigénylés ellen felhozott érvét. Kimondta: nem igaz az, hogy egy statisztikai adatsor nyilvánosságra hozatala bárki személyes adatait veszélyeztetné, mint ahogy az sem igaz, hogy ezek az adatok döntés-előkészítő jellegűek lennének, amikor a titoktartás indokolt lehetne. „Üdvözöljük, hogy a Kúria arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy megmagyarázza és kontextusba helyezze a nyers adatokat, hogy azok ne legyenek riadalomkeltők. Az adatigénylés a 2015–16-os időszakra vonatkozott, mert akkor még nem álltak rendelkezésre újabb adatok, de a kedvező ítélet alapján kikérjük az elmúlt három év adatait is. Terveink szerint azt is kiderítjük, hogy a két évig tartó jogellenes titkolózás mennyibe került az adófizetőknek.” - írja az ítéletre reagálva a TASZ.