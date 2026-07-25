A cél a betegbiztonság erősítése, az egészségügyi intézmények minőségfejlesztésének támogatása és az egészségügyi rendszer átláthatóságának növelése.
Van némi javulás, de áttörést még nem sikerült elérni a kórházi fertőzések visszaszorításában – olvasható ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentéséből.
Hegedűs Zsolt, a Tisza párt egészségügyi miniszterjelöltje szerint a betegek biztonsága, élete múlhat a pontos adatokon, és állítja: a legjobb nemzetközi gyakorlatok átvételével igenis fel lehet venni a harcot a kórházi fertőzések ellen.
A kiszivárgott iratban az egészségügyi ellátórendszerben tapasztalható „humánerőforrás-krízis” kérdése is előkerül.
Mindössze 20-40 százaléka kerülhető el odafigyeléssel, és van olyan terület, ahol javulást látni – hangzott el egy keddi háttérbeszélgetésen.
Persze, miért is kéne.
A TASZ még tavaly ősszel fordult a Müller Cecília vezette Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK), válasz híján perre ment.
Még a legellenállóbb baktériumokat is elpusztítja az a portugál kutatók által már le is tesztelt, intelligens bevonat, amelyet a kórházi fertőzések megelőzésében lehet használni.
A párt vizsgálatot sürget a kormány irányítása alatt álló állami intézményekben, mivel állításuk szerint a kórházak lettek mára a járvány gócpontjai.
Mégis, még mindig két és félszer kevesebb kézfertőtlenítő fogy a magyar kórházakban, mint ami az EU-s átlag.
A műtőasztalon kiszolgáltatottan fekve nehéz aggasztóbb helyzetet elképzelni annál, mikor az operáló személyzet azért nem tud koncentrálni, mert 35 fokban, óriási páratartalom és levegőtlenség közepette kell(ene) helytállniuk. A rémálomba illő helyzet sok intézményben napi valóság, a magyar kórházi műtők jelentős része ugyanis nem klimatizált. Megnéztük, és kiderült: betegbiztonság terén nagy a lemaradásunk Németországgal, Angliával, de még egy sor afrikai országgal szemben is.
Döntött a Kúria: nyilvánosságra kell hoznia az Emberi Erőforrások Minisztériumának a kórházi fertőzésekről szóló adatokat – közölte a TASZ. A civil szervezet által indított per sokéves titkolózásnak vetett véget.
A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben - ezt állapította meg egy új kutatás, amelyet az Astoni Egyetem tudósai végeztek.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) összegyűjtötte a legfontosabb statisztikákat az idei jelentésből. Pert indítottak, hogy a kórházakra lebontott adatok is nyilvánosak legyenek.
Valamit nyilvánosságra hoztak, de még az sem derül ki, hogy egy-egy régióban mely kórházakból származik adat és honnan nem. Pedig a betegeknek joguk lenne tudni, mi történik a kórházban, ahová befekszenek.
Laikusok számára teljesen érthetetlen jelentést tett közzé a kormány a 2017-es kórházi fertőzésekről. Ráadásul néma csendben, és egy olyan helyen, ahol senki nem számítana rá.
Miután évekig titkolták a kórházi fertőzésről szóló statisztikákat, nyilvánosságra kerülésük után a minisztérium azonnal leszámolna a problémával.
Miközben két év alatt drámaian nőtt a kórházi fertőzéssel összefüggő halálesetek száma, a humántárca a lakosságot biztatja sűrűbb tisztálkodásra.
A kórházi fertőzésekkel kapcsolatban Székely László alapjogi biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy fordítson kiemelt figyelmet a panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatára - írja az MTI-t. Az ombudsman vizsgálatát a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) kérte, a fertőzések magas száma miatt tett bejelentéseik mellőzése miatt. Kiderült: az országos tisztifőorvos sértette a jogbiztonsághoz, a tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő alapvető jogokat.
Megosztja a kórházi vezetőket a Kúria ítélete, amely szerint a szaktárcának ki kell adnia a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat a TASZ-nak.
Jogerősen pert nyert a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI) szemben. Az Ítélőtábla kimondta: nyilvánosságra kell hozni a kórházi fertőzések adatait kórházankénti bontásban, azaz végre évekre lebontva, intézményenként lehet megismerni, melyik magyar kórház hogy áll a kórházi fertőzésekkel.
Hét nap alatt csaknem három tucat olyan történet érkezett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) betegjogi képviselőjéhez, amelyben saját vagy hozzátartózójuk megtörtént kórházi fertőzéséről számolnak be a panaszosok.
A kórházi fertőzések megelőzésére egyedülálló digitális berendezést fejlesztett ki egy magyar startup cég. Az újdonság elnyerte a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület által 2012-ben életre hívott „Grand Prize” díjat.