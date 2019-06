Amatőr futball profi szemlélettel

Integrált nemzetközi labdarúgótornát rendeznek június 14. és 16. között Budapesten. Az első ilyen hazai esemény két, vakokból álló csapat mérkőzésével startol el.

Háromnapos integrált amatőr futballtornát rendez a több mint hetven év után, 2018-ban újra alakult Budapesti Atlétikai Klub (BAK). A csapat legendás játékosa, a hetven éve elhunyt Egri-Erbstein Ernő nevét viselő rendezvény keretén belül négy egykoron szebb napokat megélt amatőr együttes, a BAK, a BEAC és a Testvériség, illetve az angol Corinthian-Casuals – amely az 1882-ben alapított Corinthian és az 1883-ban létrejött Casualsból állt össze 1939-ben, s az 1900-as évek elején járt Magyarországon, illetve játszott már a másik három együttessel – vesz részt. Emellett a BAK vak focistái az évek óta működő Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) ellen vívják Magyarországon az első hivatalos vakfoci-mérkőzést.



A rendezvény – amely része a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa programsorozatnak – további érdekessége, hogy a torna, illetve a BAK „indulójául” szolgáló zenét a világhírű brit szintipopegyüttes, a Duran Duran szolgáltatja, amely a My Own Way (magyarul: Az én utam) című nótával segíti a nemes célokat.

„Felmerült, hogy legyen egy indulója a klubnak és a tornának, én pedig arra gondoltam, hogyha nagyobb hírverést szeretnénk elérni, akkor komoly segítséget jelenthet, ha egy ismert együttesnek a számát kapjuk kölcsön erre a célra – felelte a Népszava érdeklődésére Molnár Bertalan, a BAK elnöke. – Mókásan hangzott, amikor kimondtam, hogy írok egy e-mailt az együttesnek, de ez pontosan így történt – tette hozzá a klubelnök, aki hosszú hónapok egyeztetése után pozitív választ kapott a zenekar menedzsmentjétől, ő pedig névre szóló mezekkel próbálta meghálálni a segítséget az együttes tagjainak.

„Később készült egy fotó, amin a zenekar tagjai a kezükben tartják a mezeket, mi erről közzétettünk egy Twitter-bejegyzést, ők meg átvették tőlünk. A Duran Duran hivatalos oldalát 2,5 millióan követik, így ezzel több százezer olyan emberhez is eljutottunk világszerte, akik sose hallottak a BAK-ról” – magyarázta Molnár, aki szerint, ha valaki sikeres akar lenni, akkor bizonyos dolgokat másképp kell csinálnia, napjainkban pedig minden a marketingről és az ismertségről szól.

A háromnapos tornára közösségi finanszírozásból szerették volna előteremteni a szükséges pénzösszeget, ám nem jártak sikerrel. Végül a Magyar Labdarúgó-szövetség Budapesti Igazgatósága nyújtott segítő kezet a megrendezéshez.

„Lovász Tamás István, a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) főigazgatójának szerepét szeretném kiemelni, ő karolta fel ezt a történetet. Nagyon pozitívan állt a torna ötletéhez, úgy, hogy mi egy új csapat vagyunk, semmi múlttal, ismeretlenül mentünk el hozzá. Ő ajánlotta fel, hogy a nagypályás stadiont biztosítják a rendezvényre” – meséli Molnár, aki szót ejtett arról is, hogy az angol vendégcsapat is aktívan kiveszi a részét a szervezésből.

Mint mesélte, a Corinthian hozza majd Magyarországra azt a vándorserleget, amelyet a torna győztese kap meg, illetve az angoloktól származik az az ötlet, mely szerint Kassai Viktor legyen a rendezvény játékvezetője, ez ügyben azonban még zajlanak az egyeztetések.

A rendezvényt megelőzően a budapesti angol nagykövet – aki a torna fővédnöke – fogadást rendez a csapatoknak. Erre az eseményre meghívót kapott az Egri-Erbstein család, illetve az FC Torino „második emberét” is várják, már csak azért is, mert az olasz klub 1949-es repülőgép-katasztrófájának – amelyben Egri-Erbstein is életét vesztette – hetvenedik évfordulója alkalmából a közelmúltban egy könyvet kiadtak Il Grande Torino címmel.

Molnár reményei szerint az idei Egri-Erbstein Torna csak egy első lépés, a vándorkupának pedig csak akkor van értelme, ha évről évre meg tudják tartani. A Corinthian-Casuals csapatával egy olyan európai mértéket öltő tornában gondolkodnak, amely összehozza az amatőr közeget. „Korábban a Corinthian-kupát az kapta meg, aki a magyar kupában amatőrként a legtovább eljutott, ennek a felelevenítésében is gondolkodunk” – zárta szavait.

Infók Június 14-én 15 órától rendezik meg Budapesten a MOM Sportközpontban a vakfocidöntőt.

Június 15-én a Szőnyi úti stadionban tartják az amatőr focitorna elődöntőit (12.30-tól), majd másnap a bronzmeccset (12.30) és a finálét (16.00)