Rendőrségi fellépést sürgetnek az illegális hulladékégetés ellen

A rendőrségnek aktívabb szerepet kellene játszania az illegális égetések elleni küzdelemben – vélekedett a Levegő Munkacsoport képviselője az Országos Rendőr-Főkapitányság dunakeszi kiképző- és oktatóközpontjának környezetvédelmi szakterületi továbbképzésén. A rendőrség által szervezett eseményen bemutatták az illegális égetések megelőzésével, illetve a jogellenes tevékenységek elleni fellépéssel kapcsolatos rendőrségi feladatokat. Napjaink legjelentősebb környezet-egészségügyi problémája a levegő részecskeszennyezettsége, aminek első számú okozója - az ország nagy részén - a háztartási tüzelés. Ezen belül is különösen veszélyes és káros az illegális anyagok igen gyakori égetése. Sokan azt gondolják, hogy akik szemetet, festett ablakkeretet, bútorlapot, olajos rongyot éget, nem engedheti meg magának a tiszta tüzelőanyagok beszerzését. Ez azonban csak részben igaz. A Levegő Munkacsoport tanácsadó irodájához ugyanis a Rózsadombról és Pesthidegkútról is gyakran érkeznek panaszok. A fő tehát szerintük inkább az ismerethiány és a nemtörődömség. Emiatt az elengedhetetlen szociális és lakhatási intézkedésekkel együtt szükséges a szemléletformálás és a szigorú hatósági fellépés is. A rendőrség mindkettőben szerepet játszik, akik részéről a civil szervezet a közlekedésbiztonsághoz hasonló, illegális égetés elleni kampányokat is sürget. Szintén hatékonynak tartanák, ha egy-egy ilyen esetben az elkövetőt a rendőrjárőr felkeresné, tájékoztatná a tevékenység káros hatásairól és figyelmeztetné a jogellenességére. Ha a szép szó nem segít, a rendőrség hatékonyan tudná segíteni a járási hivatalok munkáját a levegőtisztasági eljárásokat, a helyszíni szemlét, a bejutást és a jegyzőkönyvezést. Súlyosabb esetben akár nyomozás is indulhat a hulladékgazdálkodási rend megsértése gyanújával. Ha az ilyen ügyek nyilvánosságot kapnának, az másokat is eltántoríthatna az illegális égetéstől. A bizonyítás ugyanakkor nem könnyű: az eljárás során azt kell – kétséget kizáró módon – feltárni, hogy pontosan ki, mit, mikor és hogyan égetett. Ez mégis megéri, hisz az illegális égetés rendkívül káros az egészségre és így az egész társadalomra – állapítja meg a Levegő Munkacsoport.