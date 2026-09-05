A hatóságok eddig csaknem negyvenezer tonna Olaszországból, Szlovéniából és Németországból származó, részben veszélyes anyagokat tartalmazó környezetszennyezést tártak fel. A legérintettebb terület a Plitvicei-tavakról ismert Lika régió.
A Tisza párt elnöke most a Vas megyei veszélyeshulladék-hegyeknél járt, de korábban Tompos Márton momentumos politikus tárta fel, hogy egy a NER-hez köthető vállalkozó több megyében is folytatta a környezetszennyezést.
Csőzik László kerületi polgármester megosztott egy videót, amelyen az látszik, ahogy a 7-es út fölüljárója alá, egy MÁV-feliratú kocsiból dobálják ki a szemetet. Hegyi Zsolt elismerte, hogy a MÁV autójával helyeztek ki illegálisan hulladékot, de a vasúttársaság nem tudott róla.
A Demokratikus Koalíció elnöke a saját szemével látta a kormányfő által említettek ellentétét.
A DK elnöke szerint az aktivistáik hiába jelentették korábban a hatóságoknak az illegálisan lerakott szemetet, azt a választ kapták, hogy ne izguljanak, nem lesz itt árvíz, nincs semmiféle kockázat.
Elrendelték az elszállítását.
Az ellenzéki politikus azt állítja, bizonyítani tudja állításait, ahogy azt is, hogy a többezer tonnányi veszélyes hulladéknak csak egy részét találták meg.
Az illegális hulladék eltávolítását az is nehezíti, hogy hatalmas a területen a sár, így munkagépekkel sem tudják megközelíteni a szeméthalmokat.
A kabinet a gázkereskedők és az önkormányzatok kontójára igyekszik oldani a tőzsdei árrobbanás okozta távhőválságon.
A kormány elbábozta, hogy odacsap, de sok minden nem történt, sokéves szeméthegyek virítanak számos pontján az országnak - minden jószándék ellenére.
Az ellenzéki képviselők kérdéseire adott kormányválaszok jelentősen árnyalják az Orbán-kabinet hulladékkupacok elleni, egyelőre főképp szavakban vívott küzdelmét.
Az ipartelepen tizennyolc konténert helyeztek el egyenként ezer liter ásványi olajjal. Mivel a tartályokat nem zárták le.
A korábbi tervek dacára nem alakulna önálló szervezetű hulladékhatóság: az eljárásokat a meglévő közigazgatásra építve újítják meg – értesültünk. A tilosba szórt hulladékot és súlyosabb esetben annak kihelyezőjét is elvinnék. A betétdíjrendszert még vizsgálják.
Az állami vasút csak idén közel másfélezer tonna illegális hulladéktól tisztította meg vonalait, miközben területén még legalább 11 ezer köbméter szemét lehet eldobálva.
A kormány 13 milliárd forintot különít el a "Tisztítsuk meg az országot!" nevű, a közforgalmú területek kitakarítását célzó "projekt" 2020 végéig tartó első ütemére - derül ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.
A Levegő Munkacsoporthoz a Rózsadombról és Pesthidegkútról is gyakran érkeznek bejelentések szemét-, festettablakkeret-, bútorlap- és olajosrongy-égetésről.
Gémesi György lefotózta, ahogy többen illegális hulladékot pakolnak ki egy kuka mellé, állítása szerint kevésen múlt, hogy nem verték meg emiatt.
Zajok, szaghatások, és illegális hulladéklerakók bejelentésére indult környezetvédelmi honlap segítségével könnyen és egyszerűen lehet jelezni a környezeti problémákat, a gondok ezáltal gyorsabban összesíthetők és feldolgozhatók.
Többféle emberi csontot is tartalmazó építési törmeléket hordanak a XV. kerületben lévő véderdő besorolású területre. Az önkormányzat tehetetlen az illegális hulladéklerakás ellen.
Másfél év alatt 74 tonna fémhulladékot értékesítettek azok a járművezetők, akik ellen azután indult eljárás, hogy a főváros X. kerületében tartott közúti ellenőrzéskor több mint két tonna, engedély nélkül szállított fémhulladék került elő a teherautójukból - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden
Gyakran hallani olyan esetekről, amikor valamilyen nagy értékű illegális rakományt tartóztatnak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei. Ilyenkor az elkobzott termékek sorsa rendszerint a megsemmisítés lesz, lehetőségek az árucikkek felhasználására azonban bőven akadna. Fontos viszont megjegyezni, ilyen esetekben nem csak NAV dönt, az állam is közreműködik a pazarlásokban.