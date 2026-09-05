Illegálisan hordták a szemetet a MÁV furgonjával Érden, a vasúttársaság vezérigazgatója elhatárolódott

Csőzik László kerületi polgármester megosztott egy videót, amelyen az látszik, ahogy a 7-es út fölüljárója alá, egy MÁV-feliratú kocsiból dobálják ki a szemetet. Hegyi Zsolt elismerte, hogy a MÁV autójával helyeztek ki illegálisan hulladékot, de a vasúttársaság nem tudott róla.