Varga Mihály a 325 forintos euróról: akkor nyaraljanak otthon a magyarok

A pénzügyminiszter szerint három éven belül bevezethető lesz Magyarországon is az euró, de nem biztos, hogy be is vezetik.

A mostani kormányzati ciklus végére Magyarország teljesíteni fogja a maastrichti kritériumokat, amelyek az euróbevezetéshez szükségesek – írja Varga Mihály Figyelőnek adott interjújára hivatkozva a hvg.hu . A pénzügyminiszter arra már nem tért ki, hogy tényleg be is akarná vezetni az eurót. De amikor megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy Matolcsy György szerint évtizedek múlva jöhet el ez a pillanat, azt válaszolta: "ennél talán valamivel optimistább vagyok".

Arra a kérdésre pedig, hogy a 325 forintos euróárfolyam mellett mit tanácsol, mikor vegyenek eurót a nyaralni induló magyarok, azt mondta:

"izgalmas egy külföldi kirándulás, de egyáltalán nem baj, ha honfitársaink itthon töltik a szabadságukat, itthon pihennek és költenek. Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon".