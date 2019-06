Tovább emelkedik a Duna vízszintje

Dobrev Klára azt mondta: Kálmán Olga egész pályafutásával azt demonstrálta, hogy lehet nyíltan és következetesen szemben állni az Orbán-rendszerrel.

Kálmán Olga elindul a főpolgármester-jelölti előválasztáson a Demokratikus Koalíció (DK) támogatásával – jelentette be csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján Dobrev Klára. A DK EP-listavezetője szerint Kálmán Olga egész pályafutásával azt demonstrálta, hogy lehet nyíltan és következetesen szemben állni az Orbán-rendszerrel. A DK számára abszolút hiteles a személyisége, ezért is kérték fel, hogy induljon az előválasztáson. Arra a kérdésre, hogy ezzel nem rúgta-e fel a párt a helyhatósági választásokra kötött budapesti megállapodásokat, úgy válaszolt, hogy az előválasztással kapcsolatos megállapodásuk csak az első fordulóra szólt. Miután a Momentum bejelentette, hogy saját jelöltet indít, teljesen logikus volt, hogy a DK-nak is lesz jelöltje. Ugyanakkor a kerületi megállapodások továbbra is érvényben vannak. Dobrev Klára azt mondta, a DK-nak mindig is fontos volt, hogy minél több nő legyen a politikában, Kálmán Olga ezért is volt logikus választás a párt számára.