Elképesztően alacsony a Duna vízszintje - Fotók!

Az MTI két fotót is közölt a Dunáról, a képek magukért beszélnek. A folyó vízszintje tényleg rendkívül alacsony, s bár a felvételek a Margit híd lábánál készültek, az aszály a Duna több szakaszát is érinti.