Nem kizárólag a hőmérséklet határozza meg a párolgás mértékét.
Azonban senkinek sem ajánlja, hogy utána csinálja ezt.
A vízügyi szakemberek nem terveznek vízpótlást. A nagy nyári aszály, a jelentős párolgás után a vízgyűjtő területekre hulló csapadékra várnak.
Öt embert zárt el a külvilágtól a megemelkedett vízszint. A mentőegységek egyelőre várják, hogy meginduljon az apadás.
A legújabb vizsgálatok megerősítik, hogy a 100 centiméteres vízállás jelen körülmények között már biztonságosnak mondható.
A Dunán az eddigi legkisebb vízállást 2018. október 25-én mérték, 33 centimétert.
Megoldásra vár Tűzoltófecskendőkkel és oxigénpumpákkal levegőztetik a hirtelen hőség miatt kritikus állapotba került tavat. Ez csak tüneti kezelés: az alapvető problémát a vízhiány és a klímaváltozás okozza.
Több mint másfélszeresére drágult, és éveket csúszik a Sió-csatorna és - zsilip átépítése, amely legalább annyi kárt okozhat majd, mint amennyi előnnyel jár.
Csak csütörtökre csökken 400 centi alá a vízszint Budapesten.
Az országban 523 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget.
Az alacsony vízszint rekordot döntött több településen, például Pakson is. A teherhajók nem közlekedhetnek.
Az óceánok vízszintje 50 százalékkal gyorsabban emelkedett 2014-ben, mint 1993-ban – állapította meg a Nature Climate Change kéthavonta megjelenő folyóiratban tegnap közzétett friss jelentés.
Az MTI két fotót is közölt a Dunáról, a képek magukért beszélnek. A folyó vízszintje tényleg rendkívül alacsony, s bár a felvételek a Margit híd lábánál készültek, az aszály a Duna több szakaszát is érinti.
Kisköre-Alsó és Szolnok között a folyó vízszintje már csak néhány centivel marad el a mindenkori legalacsonyabbtól. Szolnoknál jelenleg -274 centiméter, ami csupán 5 centiméterrel magasabb az eddig mért legkisebbnél.
A Balaton magas vízállása miatt 15 településen rendeltek el másodfokú helyi vízkár-elhárítási készültséget, de az előre jelzettnél egyelőre gyengébb szél fúj, ezért különösebb beavatkozásra nem volt szükség - közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtófelelőse.
Balaton vízszintje elérte a 129 centimétert, ez 19 centiméterrel magasabb a szabályozási maximumnál.