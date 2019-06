Mikor „kell” serdülni?

A megfelelő napvédőkrém, ha jól használjuk, nemcsak a leégés, és ezáltal a bőrdaganatok kialakulása, hanem több bőrelváltozás ellen is véd.

A bőrünk nem felejt, így már gyermekkortól fontos ügyelni a fényvédelemre. Ha valaki élete során többször leég, akkor a kedvezőtlen hatások összeadódnak, majd később ennek látható jelei is lesznek: korai ráncosodás, máj- és öregségi foltok, egyenetlen bőrszín, illetve emelkedik a legveszélyesebb szövődmény, a bőrdaganat kialakulásának kockázata is – mondta dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, az Anyajegyszűrő Központ főorvosa.

A napvédő krémeknek átlagosan fél órára van szükségük, hogy hatni tudjanak. Ezért nem jó, ha csak a strandra érve, a vízbe csobbanás előtt sietve keni be magát. A legjobb, ha még otthon eldolgozzuk a bőrön, a strandon pedig már csak ismételgetjük a műveletet. A vízálló terméket sem elég ugyanis egyszer felkenni.

Gyakori, hogy bár többnyire bekenjük magunkat, ilyen-olyan okból, egyes testrészekre nem jut elegendő mennyiségű naptej, és erre csak este a furcsa alakban lepirult terület figyelmeztet. Van, hogy nagyobb területek is kimaradnak, például kopaszodó férfiak nem gondolnak a fejbőr védelmére, pedig nőknél is fontos lenne a haj választékának vonalát bekrémezni. A fülcimpa és a lábfej szintén sokszor elfelejtett terület.



Fényvédelemre nemcsak a vízparton van szükség, hanem mindig, amikor a szabadban tartózkodunk. Ezért akkor is kenjük be magunkat, ha például sétálni, kirándulni indulunk – ajánlotta a szakorvos.

Hatféle bőrtípus létezik, Európában a 2-es és a 3-as fordul elő leggyakrabban. Előbbi világosabb színű, amely könnyebben leég, a 3-as pedig könnyebben barnul. 30-as faktorszám alatti fényvédőt egyik bőrtípusnak sem javasolt használnia, világosabb bőrűeknek, gyerekeknek az 50-es javasolt. Az SPF mellett fontos, hogy a naptej az UVA és az UVB sugarak ellen is védelmet nyújtson. Előbbi a ráncosodásért, a bőr öregedéséért felel, utóbbi a leégést okozza.

Megfelelően alkalmazott naptej mellett is célszerű óvatosan bánni a napon töltött idővel. 11 és 15 óra között továbbra sem javasolt a tűző napon tartózkodni. Ilyenkor vonuljunk árnyékos helyre, de itt is kenjük be magunkat naptejjel, mert még a lombok között átszűrődő napfényben is leéghetünk. Szemünk egészségét védjük jó minőségű, UV-sugarakat szűrő napszemüveggel, fejünket széles karimájú szalmakalappal. Világos, érzékeny bőrűek számára akár UV-szűrős ruházat viselését is ajánlja a szakember.