Simicska-árvák a Mátrai Erőműben

Néhány év csendes vezeklés után a tavaly NER-kézbe került Mátrai Erőműben kapnak új bizonyítási lehetőséget egykoron Simicska Lajoshoz kötődő menedzserek.

A korábbi Magyar Energia Hivatal 2010 és 2013 közötti elnöke, Horváth Péter a Mátrai Erőmű operatív vezérigazgatói posztjának várományosa – közölte június 21-i rendkívüli közgyűlésük kapcsán a kormányfő strómanjának tartott Mészáros Lőrinc áttételes tulajdonában lévő áramtermelő. Horváth Péter, aki idén májusban érkezett, közel harminc éve dolgozik az ágazatban – jegyzik meg. Egyszersmind távozott a társaságnál közel fél évszázada tevékenykedő, annak vezetésében meghatározó szerepet játszó elnök, Valaska József - teszik hozzá. E posztot egy ideje már a - mint kiemelik, geofizikus végzettségű - Halmi Tamás tölti be. A közlemény szerint a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságába két lemondott tag helyére bekerül a Paksi Atomerőmű, illetve az azt és a Mátrai Erőmű negyedét is birtokló állami energiaholding, a Magyar Villamos Művek (MVM) korábbi vezetője, Baji Csaba, valamint az MKB Bank jogi-, kormányzati és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Csapó András is. A közölt életrajzok hovatovább lényegi kiegészítésekre szorulnak. Horváth Pétert és Baji Csabát korábban egyaránt a Fidesz gazdasági holdudvarát évtizedekig építgető, mára kegyvesztetté vált Simicska Lajoshoz, illetve a vállalkozó egykori fegyvertársához, Nyerges Zsolthoz, valamint a kormányfő feleségéhez, Lévai Anikóhoz kötődő úgynevezett szolnoki csoporthoz sorolták. Horváth Péternek már a 2010-es állami kinevezésekor kiadott önéletrajzából is kimaradt, hogy az első Orbán-kabinet idején a Fidesz szolnoki szervezetét vezette. A Moszkvában végzett Horváth Péter még a Mol szocializmus-béli elődjénél, az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnél kezdett a szolnoki kőolajkutatás területén. Energiahatósági elnöki kinevezéséig évtizedeken át hasonló középvezetői feladatokat látott el a Molnál. Hat éves mandátuma felénél, 2013-ban a röviddel azelőtt jelentősen kibővített hatáskörű, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallá átnevezett hatóságtól távozott. Néhány hónapra rá már az akkor az MVM-et elnök-vezérigazgatóként irányító Baji Csaba csapatában jelent meg mint gázügyi vezérigazgató. A kormánypárti oldal még törvényt is módosított azért, hogy ne kelljen kiböjtölnie az iparági elhelyezkedés hatósági vezetőkre vonatkozó egy éves tilalmát. A 2015-ös g-nap után pár héttel már az MVM ellenében létrehozott nemzeti közművek élén találjuk, ám ott se bírta egy évnél tovább. Az elmúlt két évet szintén nem tölthette tétlenül, hisz most az ország második legnagyobb, tavaly Orbán-közelbe került erőművének élére nevezik ki. Bár a közelmúltig Szolnokon lakó Horváth Péter tíz éve együtt ül a Szolnoki Városfejlesztő Nzrt. különböző vezető testületeiben a hat éve Simicska-kapcsolaton ért Remeczki Ferenccel , - többekkel ellentétben - sem ő, sem Baji Csaba nem nyilatkozik a független sajtónak korábbi beágyazottságairól. Utóbbi esetében ugyanakkor a Simicska-vonal még egyértelműbb. Baji Csaba a 90-es években adóhivatali revizorként, majd egy szolnoki vagyonkezelőnél tevékenykedett, illetve adótanácsadó céget alapított. Az első Orbán-kormány vége felé többek meglepetésére innen került a paksi atomerőmű élére, ahonnan a 2002-es politikai fordulattal távozott. Mielőtt a 2010-es választások után az állami MVM élére kinevezték, a hol Nyerges, hol Simicska jegyezte E-OS nevű energiakereskedőt elnökölte. Mint később kiderült, ez alatt adótanácsadó cége számlázott az MVM-nek is. A g-nap röviddel Horváth Péter után őt is elsodorta az MVM éléről. Halmi Tamás ugyanakkor a bicskei földhivatal egykori vezetőjeként 2010-től Mészáros Lőrinc – állami közbeszerzéseken immár taroló - építőipari vállalkozását, a Mészáros és Mészáros Kft.-t irányította. Jelenleg a Mészáros Lőrinc cégei felett álló, tőzsdén jegyzett Opus Global, illetve a közbeiktatott társaságok - Mészáros Építőipari Holding, Mátra Energy Holding, Status Power Invest - ügyvezetője, illetve – jellemzően Mészáros Lőrinc lányai mellett - igazgatósági tagja. Bár az MKB szintén Mészáros Lőrinc áttételes résztulajdonában áll, a hitelintézetnek a Mátrai Erőművel meglévő, a könyvek alapján kiemelkedőnek nem nevezhető kapcsolata nem feltétlenül indokol felügyelőbizottsági helyet. Mindezek kapcsán többen felhívták lapunk figyelmét: miközben Simicska Lajos százmilliárdos értékű érdekeltségei immár sorra a felcsúti Mészáros Lőrinc vagyonát szaporítják, az egykor nagy hatalmú Fidesz-háttérember környezetében megfordult „Simicska-árvák” mára a legkülönbözőbb állami, illetve kormányfő-közeli posztokon kapnak újfent bizonyítási lehetőséget. Mindez értelmezhető egy fajta árulásként, a „szakértőkre” vonatkozó hallgatólagos amnesztiaként, de hallottunk a Simicska-hálózat újraéledéséről is suttogni.