Alighanem egy Háború és béke terjedelmű könyv is kevés lenne annak érzékeltetésére, hogy az Orbán-kormány és holdudvara milyen lehetetlen, kifacsart érvekkel ragaszkodik a fizikailag egyre nehezebben beszerezhető orosz energiahordozókhoz.
Emellett 33 százaléknyian az önkényuralom szót is használják, a Fidesz-szavazók kétharmada szerint viszont polgári demokráciában élünk.
Nézem a fotókon ezt és testileg és szellemileg elhízott embert, aki az utóbbi években, amit és ahogyan mond és csinál, nemcsak intellektuálisan, de köznapi értelemben is szánalmas.
Lesújtó képet festett Magyarországról a The Washington Post, amely a kémkedési botrány magyar szálával kapcsolatban megállapítja: az egész ügy az Európai Unió válságát is jelenti.
Nálunk nem az oligarchák ejtették foglyul az államot, hanem egy politikai vállalkozás ejtette foglyul a gazdaságot és az oligarchákat. A magyar maffiaállam nem más, mint a parazita állam privatizált formája.
Néhány év csendes vezeklés után a tavaly NER-kézbe került Mátrai Erőműben kapnak új bizonyítási lehetőséget egykoron Simicska Lajoshoz kötődő menedzserek.
Soros György újabb videóüzenetben bírálta Orbán Viktor rendszerét. Szerinte Orbán maffiaállamot hozott létre, aminek egyetlen célja a személyes meggazdagodásuk és saját maguk hatalomban tartása.
A Fidesz szókészletébe bekerül majd Soros Györggyel kapcsolatban, hogy maffiózó, maffiaszervezetei vannak – nyilatkozta lapunknak egy szakértő, miután Orbán Viktor hadüzenetnek minősítette Soros csütörtöki publicisztikáját.
Világszerte veszélyben van a demokratikus társadalmi berendezkedése, amelyet fasiszta diktatúráktól a maffiaállamig a zárt társadalmak különböző formái fenyegetnek – fejtette ki Soros György, a Project Syndicate-nek írt, most megjelent cikkében.
Garancsi István a közbeszerzések új sztárja: tavaly a Videoton FC labdarúgócsapat tulajdonosának cégei szakították a legtöbbet a közbeszerzési pályázatokon - derült ki az Átlátszó toplistájából. Garancsi nem pusztán jó barátja Orbán Viktor kormányfőnek, hanem ahogyan ő maga fogalmazott egy interjúban: kötél-barátja. Egyre erősebb kötelék lehet kettejük között, hogy tavaly több mint 45 milliárd forint értékű állami megbízást szereztek a Garancsi-cégek.
Nem kellene össze-vissza olvasnom mindenfélét. Csak a szemem rontom vele és még a fejemet is megzavarja - zsörtölődik holnap megjelenő cikkében Lendvai Ildikó.
Imádunk áldozatok lenni - mondta Magyar Bálint A magyar maffiaállam anatómiája című, új könyvének bemutatóján a Mozsár Kávézóban. Az egykori miniszter, szociológus, az SZDSZ egyik alapítója és volt elnöke magyarázatképpen hozzátette, új műve nemcsak a Fidesz maffiaállamának konkrét témájáról szól, hanem egy kicsit saját magunkról is. A méltóságról, a panasz és szenvedéskultúráról, amit ő maga főleg az ellenzéki „betelefonálós” műsorok nézése közben érez.
A mostani magyar politikai rendszert nem lehet kész kifejezésekkel leírni - mondta Magyar Bálint tegnap a MÚOSZ sajtóházában.
"A maffiaállam lényege, hogy a hatalmi és a családi-vagyoni koncentráció egybeesik, egymást erősíti, így alakítja ki azokat a függelmi viszonyokat, amelyek szisztematikusan maguk alá hajtják a társadalom egyre szélesebb rétegeit. A maffiaállam az állami erőszak vértelen, de egzisztenciálisan húsba vágó eszközeivel kényszeríti ki a vagyonok újraosztását, a maffiacsalád javára történő átrendezését."
"Azzal, ami ma Magyarországon van, a külföldi megfigyelők nemigen tudnak mit kezdeni, műszavakat, kliséket, hasonlatokat alkalmaznak. Ezt tette, teszi a magyar nyugatos, vagyis a liberális demokrácia értékeivel azonosuló értelmiség zöme is, velem együtt. Csak lassan bontakozott ki az a felismerés, hogy a mai magyar hatalmi rendszer önálló példány, nem másolat, nem a liberális demokrácia torzulata, betegsége, hanem éppenséggel az ellentéte; egy másik eszme megvalósulása, nem útközbeni botlás, hanem úti cél." Mindezt Konrád György írja a Magyar polip. A posztkommunista maffiaállam című kötet előszavában.