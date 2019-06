Egy másik baleset miatt is gyanúsított a Viking Sigyn kapitánya

Ötmilliárd forint nem volt elég egy problémamentes uszoda megépítéséhez.

- Csak, ha esik az eső – jegyezte meg ironikusan a kaposvári uszoda egyik dolgozója, amikor arról érdeklődtünk nála, valóban beázik-e a május végén hatalmas gálaműsorral, Szabó Tünde államtitkár és Lázár János hajdani miniszter jelenlétében átadott, közel ötmilliárd forintba került létesítmény. A város szülöttéről, Csík Ferenc olimpiai bajnok úszóról elnevezett, tízpályás, nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas sportuszoda megépítését 2015 októberében, a Modern Városok Program keretében ígérte meg Orbán Viktor miniszterelnök. A tendert a kormányfő vejével, Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatokat ápoló, s így a közbeszerzéseken komoly sikereket felmutatni tudó Paár Attilához köthető cégek, a FÉSZ és a Magyar Építő konzorciuma nyerte. A végül 4,95 milliárd forintba kerülő beruházás kétszer is drágult, még az építkezés megkezdése előtt negyedmilliárddal, miután kiderült, a régi uszodaépület, melyet nemzetközi versenyek esetén bemelegítő medenceként használnának, harminc méterrel messzebb esik az új komplexumtól, mint azt a hivatalos szabályok engedélyezik. Másodjára alig néhány héttel az átadás előtt: a 496 milliós pluszköltséget az okozta, hogy olyan - az indoklás szerint „előre nem látható” – változtatásokra volt szükség, mint például a beléptető-rendszer összehangolása az informatikai hálózattal, tároló-bővítés, füst-és hőelvezetés, vagy éppen a megfelelő fűtés és szellőzés biztosítása. Úgy látszik azonban, a közel ötmilliárd forint sem volt elegendő egy problémamentes uszoda megépítéséhez, ráadásul a létesítménynek nem csak a teteje ereszti át a vizet, forrásaink szerint ugyanis a medence is szivárog. Az ügyben napokkal ezelőtt megkerestük a kaposvári önkormányzatot, kíváncsiak voltunk rá, tudnak-e a problémáról, ha igen, jelezték-e a kivitelező felé, s egyáltalán milyen garanciális feltételekkel vették át az épületet? A városháza nem reagált kérdéseinkre.