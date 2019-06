Másodkapitány volt Jurij C. az áprilisi holland hajóbalesetnél

3 milliárd forintért készülhet megvásárolni egy állami cég egy a szintén közpénz-milliárdokat elnyelő lendvai fociakadémia szomszédjában fekvő szállodakomplexumot.

Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég pedig már a 144,4 millió forintos előleget is elutalta, írja a hvg.hu . A vagyont a Comitatus-Energia nevű állami zrt. egy külföldi ingatlanvásárlással kapcsolatban utalta közjegyzői letétbe, mint azt a lap kiszúrta 2018-as beszámolójukban. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy

Hacsak a vállalat nem bonyolít egyszerre több külföldi ingatlanvásárlást, akkor a 144,4 millió a Terme Lendavára ment el. A Terme Lendava egyébként magában foglalja a 120 szobás, ötmedencés, háromcsillagos Hotel Lipát, továbbá kempinget, apartmanfalut és egy fejlesztési telket. Arról, hogy a magyar állam 9 millió eurós ajánlatot tett rá, már tavaly augusztusban az Átlátszó is írt. Most a komplexum tulajdonosa, a Sava Turizem is elismerte a hvg.hu-nak, hogy az adásvételi eljárás folyamatban van.