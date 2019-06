Ezeket vigyük magunkkal nyaraláshoz

A nyaralás tervezésénél célszerű arra is gondolni, legyen kéznél kisebb rosszullétek, sérülések ellátásához szükséges eszköz és gyógyszer.

Akár erdőbe, akár a vízpartra utazunk, szúnyogokkal nagyobb mennyiségben találkozhatunk, ezért szúnyogriasztó és a csípések viszketését enyhítő szer mindenképp kerüljön a bőröndbe. Kullancsok már nemcsak erdőkben, hanem parkokban, játszótereken, sőt a kertben is előfordulhatnak, ezért szerezzünk be eltávolítócsipeszt is - ajánlotta Dr. Kádár János belgyógyász, immunológus, infektológus, az Immunközpont főorvosa.

Más népek konyhája, a strandbüfék kínálata és sok esetben már önmagában az utazás okozta stressz is kellemetlen, gyomorpanaszokat válthat ki, ezért jó, ha van kéznél savlekötő, görcsoldó és hasfogó készítmény. Megelőzésére már az utazás előtt lehet probiotikum kúrát tartani. Valakinél az idegen környezet székrekedést okozhat, ezért hashajtót is érdemes az úti patikába készíteni. Trópusi országba utazva a háziorvostól érdemes tanácsot kérni, milyen gyógyszert vigyünk bélbaktérium-okozta súlyosabb fertőzés esetére. Igazán óvatosak vihetnek magukkal olyan, zacskós sókeveréket, amely vízben feloldva jó szolgálatot tehet só- és folyadékvesztéskor.

Nem kell extrém sportokat űzni ahhoz, hogy kisebb-nagyobb sérülést szedjünk össze: elég egy óvatlan mozdulat, feltörheti a cipő a sarkunkat, de meg is vághatjuk magunkat, ilyenkor jó, ha van bőrfertőtlenítő spray, sebtapasz, gézlap és rugalmas pólya. Kellemetlen sebek kialakulásától kímélhetjük meg magunkat, ha köves, sziklás tengerpartra vízi cipőről is gondoskodunk. Próbáljuk elkerülni a tengeri sünt, mert belelépve az állat éles tüskéi komoly gyulladást is okozhatnak, a szobában töltött felépülés akár hosszadalmas is lehet - hangsúlyozta a belgyógyász.

A légkondicionáló kellemetlen légúti betegségeket okozhat, ha például az autóban túl hűvösre állítjuk, vagy magunkra irányítjuk, torokfájás, náthás tünetek jelentkezhetnek. Ezek kezelésében nyálkahártya lohasztó vagy tengervizes orrspray és torokfertőtlenítő cukorka, láz- és fájdalomcsillapító segíthet. Allergiás tünetek ellen antihisztamin tartalmú készítmények lehetnek hatásosak, amelyek akár a komolyabb viszketéssel járó, váratlanul megjelenő csalánkiütéses tüneteket is enyhíthetik.

Nyaralás alatt különösen fontos a fényvédelem , használjunk a bőrtípusunknak megfelelő naptejet nemcsak a strandon, hanem mindig, amikor a szabadban tartózkodunk. Ha lehet, ne égjünk le, de nem árt, ha van nálunk bőrnyugtató és napozás utáni regeneráló krém is. Bizonyos készítmények segíthetnek bemelegíteni az izmokat túrázás előtt, mások enyhítik a reumás panaszokat, és vannak, amelyek ficam, zúzódás esetén is bevethetők. Hasznos jégzselét is magunkkal vinni, ami szükség esetén gyorsan lehűti a fájó vagy égő testrészt.

A szakorvos figyelmeztetett, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereket ne felejtsük el még az utazás előtt felíratni. Kérdezzünk rá, nézzünk utána, nem okoz-e valamelyik készítmény – például bizonyos fájdalomcsillapítók, szívritmus zavarra szedett és egyes pszichiátriai gyógyszerek, antibiotikumok – fényérzékenységet. Ha igen, és a gyógyszer cseréjére nincs mód, kerülni kell a napsugárzást, vagy fokozott óvatosság – UV-szűrős ruházat viselése – ajánlott. Kirándulások, strandolás során se feledkezzünk meg a napszúrás elleni védekezésről, fejfedő viseléséről és a rendszeres folyadékfogyasztásról sem.

Fontos az is, hogy a gyógyszereket megfelelően tároljuk, ugyanis sok készítmény nem "bírja" a magas hőmérsékletet, többórás autóút alatt elveszthetik a hatásukat. A készítményeket ezért mindig előírásnak megfelelően tároljuk hűvös, napfénytől védett helyen, szükség esetén hűtőtáskában szállítsuk - mondta az immunológus.