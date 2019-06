Meghalt Benke László

A jogászt sokan az újságok hasábjairól és a tévéképernyőkről ismerték.

Tragikus hirtelenséggel, 66. életévében elhunyt dr. Kamarás Péter. A szomorú hírt családja osztotta meg ismerősekkel az ügyvéd közösségi oldalán. Dr. Kamarást sokan a képernyőről, a Katalin bírónő című műsorból is ismerték, de hosszú ideig dolgozott a Blikk ügyvédjeként is, így a lap (és más újságok) számos cikkeiben is gyakran megszólalt jogi szakértőként. 2016-ban megjelent Ügyvédnél vagyok! című könyve, amely közérthetően, mégis szakszerűen igazít útba jogi kérdésekben. Haláláig a Corvinus Egyetemen oktatott.

Végső búcsúztatására 2019. június 11-én kerül majd sor, kedden déli 12 órakor kerül sor a Kozma utcai Izraelita temetőben.