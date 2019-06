Gyilkoló krónikus betegségek, átlag alatti ráfordítás - alig van lejjebb a magyar egészségügynél az unióban

A templom egerének idén sem kell aggódnia. Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárság mostani kimutatása szerint a felekezetek – lefelé kerekített adatok szerint – mintegy 30,7 milliárd forintos költségvetési támogatásban részesülnek.

Egyszázalékos adófelajánlások és azok állami kiegészítése révén az egyházak mintegy 12,1 milliárd forintot kapnak. Természetesen csak arról a 31, „bevett egyházként” elismert vallási szervezetről van szó, amely egyáltalán jogosult egyszázalékos adófelajánlásra. (Iványi Gábor egyháza például továbbra sem szerepel a felsorolásban, annak ellenére, hogy elvileg megfelel minden törvényi feltételnek.) A többi támogatási tétel már szűkebb kört érint. Az úgynevezett ingatlanjáradék – amit a hajdan egyházi tulajdonban lévő, de „átadásra nem került” ingatlanok után fizet az állam – összesen 9,1 milliárdot tesz ki. Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása is meghaladja a 3 milliárd forintot, az „5000 lakosnál kisebb településeken és szórványban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka” pedig a 2,5 milliárdot. Szintén majdnem ennyi – 2,4 milliárd forint – jut a hittanoktatásra. Ebben a felsorolásban találunk 1 millió forint alatti tételeket is. Az érdekesség kedvéért említjük, hogy az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 924 ezer 453, a Tan Kapuja Buddhista Egyház 626 ezer 262 forintot könyvelhet el, míg például a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház csupán 310 ezer 367-et. A sorban utolsóként az Erdélyi Gyülekezet ennél is kevesebbet: 161 ezer 575 forintot. A „kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása” 800 millió forintból kijön, a „külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének” támogatására ebből a forrásból 500 milliót szán a költségvetés. Előbbi tétel hat, utóbbi három egyházat érint. Az egyházak más jogcímeken is kapnak állami támogatást, nem beszélve a sokmilliárdos különjuttatásokról, amelyeket az adófizetők pénzével nagylelkűen bánó kormány hajlamos év végén – de ne legyünk igazságtalanok: akár év közben is – odaítélni. A mostani bő 30 milliárdos költségvetési tortából méretének megfelelően a katolikus egyház kapja a legnagyobb szeletet. A katolikusok részesedése 18,2 milliárd forint. Miheztartás végett: a második legnagyobb felekezetnek számító Magyarországi Református Egyház ennek az összegnek alig több mint harmadát kapja (6,3 milliárd forintot). A többi keresztény és más világvalláshoz tartozó felekezetnek, közösségnek összesen jut mintegy 6,1 milliárd forint.