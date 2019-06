Összetörtek a bordái egy orosz újságírónak, amíg rendőri őrizetben volt

Évtizedekre börtönbe kerülhet az oknyomozó újságíró, aki állítja, nem csak nagyon megverték a rendőrök, de az ellene szóló bizonyítékokat is ők csempészték a helyükre.



Egy moszkvai alpolgármester után nyomozott éppen Ivan Golunov oknyomozú újságíró, amikor érte ment a endőrség, mint az a Guardian cikkében olvasható. Az alpolgármester állítólag sötét és erőszakos eszközökkel ér el üzleti sikereket az ingatlanok, a szemétszállítás és a temetkezés terén, de a pletykák felderítetlenül maradnak: Golunov táskájából 3 gramm mefedront húztak elő a hatósági emberek, moszkvai lakásából pedig 5 gramm kokainnal távoztak annak átkutatása után. A Meduza híroldal újságírója állítólag kereskedett a kábítószerekkel, melynek mennyisége egyébként még egy kispályás politikust is kiábrándítana, ha Ibizán csak ennyit tennének elé.

A Meduza egyébként nem éppen a putyini Oroszország tisztviselőinek kedvenc lapja. A független, külföldön szerkesztett portál főleg oknyomozással foglalkozik, a Szkripal-ügy felderítéséből is kivette a részét. Csak az olyan tudósítói vannak orosz földön, mint Golunov, aki most 10 és 20 év közötti börtönbüntetéssel néz szembe. Szombaton emeltek vádat ellene.



Többszörös bordatörést, agyrázkódást és zúzódásokat szenvedett Ivan Golunov egy orvos szerint, aki egyből kórházba vitte volna őt, de a rendőrök nem engedték. A férfi egyébként már korábban is panaszkodott arról, hogy ütötték és rúgták őt, amiért nem volt hajlandó aláírni egy rendőrségi jelentést anélkül, hogy ügyvédjével beszélhetett volna. Arról is panaszkodott, hogy a kábítószert a rendőrök tették a dolgai közé, mondta ügyvédje, Dmitri Dzhulai, aki szerint mostani súlyos sérüléseit is az őrizetben szenvedte el. Golunov állítólag később végül mégis eljutott egy kórházba, de biztosat nem lehet tudni; már Dzhulai is aláírta a rendőrség titoktartási szerződését.



"Ivan Golunov a nevem. Újságíró vagyok. Engem is fogjatok el" - ilyen feliratokkal vonult több száz tüntető pénteken a szóban forgó moszkvai rendőrség épülete elé. Az AFP tudósításából kiiderül, hogy ez végül sok tüntető esetében meg is történt.