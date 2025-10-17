A merényletkísérletet Giorgia Meloni kormányfő és számos olasz közéleti személyiség is is elítélte. A merénylet indítéka egyelőre ismeretlen, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.
Szakértők szerint ez akár háborús bűnnek is minősülhet.
Vjacseszlav Vologyin, a duma elnöke elismerte, hogy „műszaki hiba” történt.
Az oknyomozó újságírók a szakmánk James Bondjai, akik látványos kalandokba keverednek, fedett forrásokkal találkoznak titkos helyszíneken, a börtönt vagy akár az életüket kockáztatják egy-egy leleplező cikkért – gondolnánk. Hogy a valóság mennyiben fedi ezt, arról Katus Eszter, az Átlátszó, és Kálmán Attila, az Investigate Europe nemzetközi újságíró-szervezet munkatársa mesél szombat este a Dumaszínház színpadán is Brückner Gergely (Telex) és Dezső András (HVG) társaságában, Litkai Gergely humorházigazda aláfestéseivel. Ők az első fecskék, akik részt vesznek a Dumaszínház és a budapesti Goethe Intézet által meghonosítani tervezett, külföldön roppant népszerű műfaj bemutatkozásában, az első Reporter Slamen.
A Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében zajló eljárás csupa drámai fordulat. Kínos részletek derülnek ki a földközi-tengeri szigetországot behálózó korrupcióról, potyognak a csontvázak a szekrényből.
Ivan Golunovot kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják.
Évtizedekre börtönbe kerülhet az oknyomozó újságíró, aki állítja, nem csak nagyon megverték a rendőrök, de az ellene szóló bizonyítékokat is ők csempészték a helyükre.
Rálőttek egy montenegrói oknyomozó újságíróra kedd este. A támadás miatt szerdán több száz újságíró és civil vonult utcára, azt követelve a hatóságoktól, hogy biztosítsák a biztonságos munkát az újságírók számára.
A Népszavát kiadó XXI. Század Média és a Branditorial reklámügynökséget is működtető AGL Group médiainnovációs startup konzorciumban 250.000 euró azaz, mintegy 78 millió forint támogatást nyert el a Google „The Digital News Initiative Innovation Fund” (Google DNI Innovációs Alap) elnevezésű pályázatán.
Megverték Parim Olluri koszovói oknyomozó újságírót, aki az utóbbi időben az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) korrupt parancsnokairól írt cikkeket - számolt be róla a Szabad Európa Rádió balkáni irodája a honlapján csütörtökön.