Amikor a valóság abszurdabb, mint a Hírcsárda – Oknyomozók sztoriznak az első Reporter Slamen

Az oknyomozó újságírók a szakmánk James Bondjai, akik látványos kalandokba keverednek, fedett forrásokkal találkoznak titkos helyszíneken, a börtönt vagy akár az életüket kockáztatják egy-egy leleplező cikkért – gondolnánk. Hogy a valóság mennyiben fedi ezt, arról Katus Eszter, az Átlátszó, és Kálmán Attila, az Investigate Europe nemzetközi újságíró-szervezet munkatársa mesél szombat este a Dumaszínház színpadán is Brückner Gergely (Telex) és Dezső András (HVG) társaságában, Litkai Gergely humorházigazda aláfestéseivel. Ők az első fecskék, akik részt vesznek a Dumaszínház és a budapesti Goethe Intézet által meghonosítani tervezett, külföldön roppant népszerű műfaj bemutatkozásában, az első Reporter Slamen.