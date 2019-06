UNICEF-jelentés Becslések szerint 115 millió fiú és férfi házasodott világszerte, ebből minden ötödik - vagyis 23 millió - 15 éves kora előtt.

Az UNICEF két napja adta közre azt a jelentést, amely az első a fiúk és férfiak gyermekként kötött házasságának tárgyában. Nyolcvankét ország adatait vették alapul, e szerint a gyerekházasságok szokása az egész világon elterjedt, leginkább a szub-szaharai országokban, Latin-Amerikában és a karibi-térségben, Kelet-Ázsiában és a Csendes-Óceáni területeken. - A házasság ellopja a gyerekkort. Az ifjú vőlegények olyan feladatok megoldására kényszerülnek, amikre nincsenek felkészülve. Korán lesznek apák, rákényszerülnek családjuk eltartására, közben tanulmányaikat is be kell fejezniük, ami munkához jutásuk lehetőségeit is szűkíti - mondta Henrietta Fore, az UNICEF igazgatója. Az élen a Közép-Afrikai Köztársaság áll 28 százalékkal, a következő Nicaragua 19 százalékkal, őket követi Madagaszkár 13 százalékkal. Az új becslések szerint ezzel a férfiak és a nők száma, akik gyermekként kötött házasságban élnek 765 millióra emelkedett világszerte. A férfiak és nők közötti arányok azonban jelentősen eltérnek. Azoknak a 20-24 év közötti nőknek az aránya, akiket 18 éves koruk előtt adtak férjhez öt az egyhez, a gyerekként megházasodott férfiak között viszont harmincból csak egyet találni. Ezért is lehet, hogy eddig csak a gyereklányok korai házasságkötéseit vizsgálták. A kutatásokból az is kiderül, a gyermekházasságok szokása a szegény, elmaradott vidéki területeken a leginkább elterjedt. A gyermekek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulóján tudatosítani kell, hogy a 18 éven aluliak házasságra való kényszerítése súlyosan sérti az emberi jogokat, olvasható az UNICEF honlapján. Emellett létezik az együttélés szokása is, amelynek során kvázi házastársként élnek olyan párok, amelynek mindkét tagja fiatalkorú. Mivel ilyenkor a gyermekek formálisan nem házasok, bizonyos jogok, örökség, állampolgárság, bizonyos szociális státusz nem illetik meg őket, ami még kiszolgáltatottabbá teszi őket, mint a valódi házasokat. Az UNICEF az év elején már kiadta a lányok gyermekkori házasságkötéseiről szóló jelentését, mely szerint ha nem gyorsulnak fel az azt megakadályozni akaró erőfeszítések, 2030-ra újabb 150 millió lányt kényszeríthetnek házasságra. Az UNICEF 2016-ban indította útjára a gyermekházasságok megakadályozását célzó programját, aminek eredményeképp 2017-ben ez 1,1 millió fiatalkorú lányt ért el életviteli tanácsok adásával, iskolai tanulmányaik segítésével, négymillió embert – köztük helyi vezetőket, véleményformálókat - vontak be olyan beszélgetésekbe, amelyekkel fiatal lányokat és más, a korai házasságokat ellenző erőket támogattak.