Újabb holttestet találtak a Dunában Érdnél

Ha az azonosítást követően bebizonyosodik, hogy a nő a hajóbaleset áldozata, akkor még nyolc embert keresnek, köztük egy magyart.

Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél, vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét – jelentette be az szombat esti műsorában Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője. Mint mondta, ha azonosítását követően bebizonyosodik, hogy a hajóbaleset áldozata, akkor még nyolc embert keresnek, köztük egy magyart. A Hableány sétahajóa Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni. A magyar hatóságok több mint egy hete folyamatosan keresik az áldozatokat. Az elsüllyedt Hableány kiemelésének előkészítése is megkezdődött.