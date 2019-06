A Fidesz ragaszkodik hozzá, hogy az ő döntésük lesz, maradnak-e a Néppártban

Kerpel-Fronius Gábor és a párt aktivistái az előválasztás végéig az utcákon maradnak.

Péntek este a Momentum főpolgármester-jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor is összegyűjtötte az előválasztáson való részvételhez szükséges 2000 ajánlást – írja az atv.hu. A Momentum közleménye szerint a párt pultjainál az elmúlt öt napban számos jobboldali volt jobbikos és volt fideszes is támogatásukról biztosította Kerpel-Froniust. A Momentum aktivistái és Kerpel-Fronius az utcákon maradnak az előválasztás végéig, június 26-ig, hogy minél több választóval személyesen is találkozhassanak, és olyan témákról is beszélgetést kezdeményezzenek, mint a budapesti lakásválság: az albérletárak elszállása és a szociális bérlakások hiánya – tették hozzá. Szombaton a Demokratikus Koalíció már tudatta, hogy Kálmán Olga egyetlen nap alatt megszerezte a 2000 ajánlást, és a Párbeszéd is arról számolt be, hogy megvan Karácsony Gergelynek a részvételhez szükséges számú aláírás.