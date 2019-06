A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére

Boris Johnson korábbi külügyminiszter és Dominic Raab, a Brexitért felelős miniszter is a jelöltek között van.

Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága. Theresa May miniszterelnök pénteken távozott a Konzervatív Párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat. A pártvezetői tisztségére jelentkező képviselők hétfőn brit idő szerint 17 óráig - közép-európai idő szerint 18 óráig - jelezhették indulási szándékukat, írja az MTI.

Az utódválasztás lebonyolításáért felelős frakcióbizottság bejelentése szerint a határidőre Boris Johnson volt külügyminiszter, Sajid Javid belügyminiszter, Matt Hancock egészségügyi miniszter, Jeremy Hunt külügyminiszter, Michael Gove környezetvédelmi miniszter, Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője, Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter, Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter, Esther McVey volt munkaügyi miniszter és Mark Harper egykori Chief Whip, vagyis a tory frakció szavazási fegyelméért felelős volt főtisztviselő regisztráltatta indulását.